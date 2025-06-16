Γεγονός το επόμενο βήμα στην καριέρα του Νεοκλή Αβδάλα. Στα 19 του, ο νεαρός Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ μετακομίζει στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο NCAA και στο Virginia Tech, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από το φετινό NBA Draft.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Νίο στην οικογένεια του Virginia Tech. Είναι μια τεράστια προσθήκη για εμάς. Ήταν ένα περιζήτητο ταλέντο με τρομερά θετικά στοιχεία. Η ευελιξία του και το πώς μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι με διάφορους τρόπους. Έχει την ευκαιρία να κάνει τη διαφορά στο κολεγιακό μπάσκετ και είμαστε ενθουσιασμένοι που επέλεξε να έρθει σε εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της ανακοίνωσςη ο προπονητής της ομάδας, Μάικ Γιανγκ.

