Yπέγραψε με τη Μοντερέι ο Αλμέιδα

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ματίας Αλμέιδα επιστρέφει στο Μεξικό μετά το πολύ επιτυχημένο πέρασμά του από την Τσίβας, όπου θα ξαναβρεί τον Μαρσιάλ

Τον νέο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μοντερέι.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε μείνει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, και πλέον φαίνεται πως επιστρέφει στο Μεξικό, μετά το πολύ επιτυχημένο πέρασμά του από την Τσίβας, με την οποία κατέκτησε τέσσερις τίτλους πριν έρθει στην Ένωση.

Πλέον, απομένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις από τη Μοντερέι, στην οποία ο Αλμέιδα θα συνεργαστεί και πάλι με τον Αντονί Μαρσιάλ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ματίας Αλμέιδα
