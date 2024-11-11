Ατρόμητος: Έπεσαν οι υπογραφές με Ολυμπιακό για Αθανασίου

Στην επισφράγιση της μεταξύ τους συμφωνίας σχετικά με τη μεταγραφή του Νίκου Αθανασίου, προχώρησαν οι Ατρόμητος και Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sport-fm.gr, εσχάτως έπεσαν και οι υπογραφές στην εν λόγω υπόθεση, με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ετοιμάζεται σιγά-σιγά για το νέο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του μετακομίζοντας στους Πειραιώτες.

Πλέον, μένει να φανεί το πού θα… βγάλει τη σεζόν, μετά τον Ιανουάριο, ο Έλληνας άσος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει να παραμείνει ο παίκτης ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι στους Περιστεριώτες. Δεν έχει αλλάξει κάτι σ' αυτό, χωρίς ωστόσο να είναι και δεσμευμένος ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα τον έχει ως άμεση προτεραιότητα στα πλάνα του.

Εξάλλου, βάσει και του ρεπορτάζ των «ερυθρολεύκων», παραμένει ανοικτό το εάν θα κινηθούν τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για ακόμα ένα αριστερό μπακ.

Εξέλιξη που θα επηρεάσει και την παρουσία του Αθανασίου στο ρόστερ.

Από εκεί και πέρα, υπενθυμίζεται ότι ο Ατρόμητος θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης. Όλα αυτά για ένα ακόμα προϊόν των ακαδημιών του που βοηθάει/βλέπει να προοδεύει. Άλλωστε, αποτελεί χρόνια επιλογή των «κυανόλευκων» να μην κόβουν τον δρόμο των παικτών τους όταν τους παρουσιάζεται η ευκαιρία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.