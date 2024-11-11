Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία στο κατάμεστο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου.

Η «γαλανόλευκη» χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League και να προβιβαστεί στην 1η κατηγορία με την πρώτη συγκέντρωση να γίνεται την Δευτέρα 11/11.

Η Εθνική Αγγλίας όμως, θα ταξιδέψει στη χώρα μας με αρκετές ανακατατάξεις στο ρόστερ της. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ τα «τρία λιοντάρια» θα έρθουν στην Αθήνα, χωρίς τους Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λέβι Κόλγουϊλ, Φιλ Φόντεν, Τζακ Γκρίλις, Κόουλ Πάλμερ, Άαρον Ράμσντεϊλ, Ντέκλαν Ράις και Μπουκάγιο Σάκα.

Μάλιστα οι αντικαταστάτες τους έχουν ήδη ανακοινωθεί και αυτοί θα είναι οι Τζάραντ Μπόουεν, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, Τίνο Λιβραμέντο, Τζέιμς Τράφορντ, αλλά και ο Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα που κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

