Τέλος από τον Λεβαδειακό ο Κυριάκος Παπαδόπουλος

Ο πολύπειρος στόπερ, στα τελευταία τρία παιχνίδια, απουσίαζε λόγω τραυματισμού

Μόλις τέσσερις μήνες μετά την ένταξή τού στην ομάδα της Βοιωτίας, ο 32χρονος Έλληνας στόπερ, αποτελεί παρελθόν με τις δυο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Ο πολύπειρος στόπερ, στα τελευταία τρία παιχνίδια, απουσίαζε λόγω τραυματισμού, ενώ κατέγραψε με τον Λεβαδειακό μόλις 8 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κυριάκο Παπαδόπουλο.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.».

Πηγή: sport-fm.gr

