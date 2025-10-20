Ατλέτικο: Οι παίκτες δεν έκαναν μπάνιο μετά την προπόνηση στο Emirates γιατί δεν είχε ζεστό νερό

Ένα πρωτοφανές περιστατικό, ειδικά για το επίπεδο του Champions League, βίωσε στο Λονδίνο η αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης! Οι «ροχιμπλάνκος» βρίσκονται στην ισπανική πρωτεύουσα, καθώς το βράδυ της Τρίτης (21/10, 22:00) αντιμετωπίζουν την Άρσεναλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.



Ωστόσο τα πράγματα δεν κύλησαν ομαλά μετά την τελευταία προπόνηση. Και αυτό γιατί οι ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Σιμεόνε, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για να κάνουν ντους, ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό!

Το συγκεκριμένο συμβάν έκανε έξαλλους τους ανθρώπους της Ατλέτικο, καθώς η προπόνηση διεξήχθη. Έτσι μάζεψαν εσπευσμένα τα πράγματά τους καιστο οποίο είχαν καταλύσει.Φυσικά η ισπανική ομάδα δεν θα αφήσει το συγκεκριμένο συμβάν να περάσει, αφού υπέβαλεαναφέροντας μια ασυνήθιστη κατάσταση σε ένα σύγχρονο στάδιο που θα έπρεπε να διαθέτει βασικές παροχές όπως ζεστό νερό.

