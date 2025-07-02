Λογαριασμός
Και επίσημα παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Άλεξ Μπαένα

Τη σπουδαία μεταγραφή του Άλεξ Μπαένα ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να αποχαιρετά τη Βιγιαρεάλ, για χάρη της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε

Μπαένα

Με τα χρώματα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Άλεξ Μπαένα. Οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα τον νεαρό Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος αναμένεται να δυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την επιθετική γραμμή της Ατλέτικο.

Για να καταφέρει να τον αποκτήσει η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, χρειάστηκε να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Βιγιαρεάλ και πλέον ο Μπαένα, θα είναι μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης.

Την περασμένη σεζόν ο 23χρονος Ισπανός, σε 33 συμμετοχές με τα «κίτρινα υποβρύχια» πέτυχε επτά γκολ, ενώ κατέγραψε και 10 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

