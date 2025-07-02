Με τα χρώματα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Άλεξ Μπαένα. Οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα τον νεαρό Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος αναμένεται να δυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την επιθετική γραμμή της Ατλέτικο.

Για να καταφέρει να τον αποκτήσει η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, χρειάστηκε να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Βιγιαρεάλ και πλέον ο Μπαένα, θα είναι μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης.

Την περασμένη σεζόν ο 23χρονος Ισπανός, σε 33 συμμετοχές με τα «κίτρινα υποβρύχια» πέτυχε επτά γκολ, ενώ κατέγραψε και 10 ασίστ.

¡Bienvenido, Álex Baena! 🤩



Acuerdo con el @VillarrealCF para el traspaso del internacional español, que firma por cinco temporadas con nuestro club. pic.twitter.com/2ecxeQZcf3 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 2, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.