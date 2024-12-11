Αταμάν: «Οι ασυνήθιστες ποινές μας δίνουν περισσότερο κίνητρο»

Ενοχλημένος αλλά ταυτόχρονα και… αποφασισμένος παρουσιάστηκε ο Εργκίν Αταμάν, μέσω τοποθέτησής του στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Με τον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού AKTOR να τοποθετείται αιχμηρά για την τιμωρία του από πλευράς Euroleague, όπως και του Κέντρικ Ναν από την μια πλευρά.

Αλλά και να προετοιμάζει το… έδαφος και τους οπαδούς του «τριφυλλιού» για την κατάκτηση μιας ακόμα κούπας στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για επιλέον κίνητρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι θα μας σταματήσει με ασυνήθιστες ποινές, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό δίνει μόνο περισσότερο κίνητρο σε εμένα και στους παίκτες μου. Σας ευχαριστώ! Φίλοι του Παναθηναϊκού κλείστε τα εισιτήριά σας για το Άμπου Ντάμπι και ετοιμαστείτε για το 8ο αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

