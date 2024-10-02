Αταμάν: «Να είμαστε ήρεμοι, δεν λέει κάτι το γεγονός πως η Άλμπα δεν είναι υποψήφια για τα play off»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για το Βερολίνο το πρωί της Τετάρτης προκειμένου να επιστρέψει στην πόλη όπου πριν από μερικούς μήνες αναρριχήθηκε για 7η φορά στην κορυφή της Ευρώπης.



ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Το βράδυ της Πέμπτης οι «» κοντράρονται με την Άλμπα στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου για την Euroleague και οκατά την αναχώρηση της ομάδας για Γερμανία είπε:«Κλείσαμε την EuroLeague με τίτλο στο Βερολίνο, τώρα ξεκινάμε εκεί. Είμαστε έτοιμοι, φυσικά όλες οι ομάδες είναι δυνατές, ειδικά εκτός έδρας όλες οι ομάδες είναι επικίνδυνες, οπότε πρέπει να παίξουμε καλά».Αναφορικά με τους κινδύνους που κρύβουν τα ματς με ομάδες επιπέδου, ανέφερε: «Ίσως στη βαθμολογία η Άλμπα δεν είναι υποψήφια για τα play off, αλλά δε λέει κάτι γιατί ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, στο πρώτο μισό κάθε ομάδα παλεύει για να πάρει τις νίκες. Τα ρόστερ φυσικά στα χαρτιά είναι διαφορετικά από το παιχνίδια. Είναι σημαντικό να είμαστε ήρεμοι, να παίξουμε επιθετικά. Κάθε παιχνίδι είναι επικίνδυνο».Όσο για την κατάσταση του «τριφυλλιού» μετά την ήττα στο Super Cup, σχολίασε: «Δεν είχαμε πρόβλημα, πέρσι χάσαμε επίσης το Super Cup. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Έχουμε σεβασμό στον Ολυμπιακό και το ρόστερ τους. Έχουν πολύ καλό ρόστερ, ήταν δύσκολο παιχνίδι, χάσαμε στο τελευταίο λεπτό, κάναμε πολλά λάθη αλλά όλοι είδαν ότι και άλλοι έκαναν λάθη που μας κόστισε τέσσερις πόντους».

