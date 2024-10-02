Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο σκόρερ του τρίτου από τα τέσσερα τέρματα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Σλόβαν εκτός έδρας, με τους «πολίτες» να παίρνουν την πρώτη τους νίκη στη League Phase του Champions League, φτάνοντας στο τελικό 4-0.

Ο Νορβηγός είχε κάνει μόλις 6 επαφές με την μπάλα στο πρώτο μέρος και μπορεί να μην ήταν από τους πιο δραστήριους ή να μην είχε φοβερή συμμετοχή στην αναμέτρηση, αλλά φρόντισε να βάλει κι εκείνος το χεράκι του για την εξασφάλιση των τριών βαθμών.

Στην 22η εμφάνισή του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο Χάαλαντ πέτυχε το 19ο τέρμα του στ' αστέρια.

Όπως η Premier League δεν έχει ξαναδεί τόσο αποτελεσματικό στράικερ στα χρόνια που βρίσκεται στους κύκλους του κορυφαίου πρωταθλήματος, έτσι και το Champions League δεν έχει αντικρίσει άλλον τέτοιο επιθετικό από τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτό, διότι από τη στιγμή που ο Viking έκανε το ντεμπούτο του ως παίκτης των «πολιτών» στο θεσμό της UEFA, ουδείς άλλος έχει φτάσει στις δικές του επιδόσεις!

Σε γενικότερο πλαίσιο, μαζί με τις Ζάλτσμπουργκ και Μπορούσια Ντόρτμουντ, έχει 42 γκολ σε 41 εμφανίσεις και απέχει μόλις 8 γκολ από την είσοδό του στην πρώτη 10άδα της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών της top διοργάνωσης! Τόσο σύντομα!

