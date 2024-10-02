ΑΕΚ: Ανεβαίνουν Λαμέλα-Μαρσιάλ

Αντίστροφα για να τεθούν στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, φαίνεται πως μετρούν ο Έρικ Λαμέλα και ο Άντονι Μαρσιάλ.



Ο Αργεντινός τεχνικός είδε στη χθεσινή προπόνηση, με ικανοποίηση, τόσο τον συμπατριώτη του μεσοεπιθετικό όσο και τον Γάλλο σταρ να προπονούνται σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα.

Μάλιστα,αν ένας ή και οι δύο είναι στην «κιτρινόμαυρη» αποστολή για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 7η αγωνιστική της, ο Γκαρσία, ο Μουκουντί, ο Γκατσίνοβιτς και ο Οντουμπάτζο έχουν μπει στην τελική ευθεία για την επάνοδό τους, όμως οι τρεις από αυτούς (Γκαρσία, Γκάτσι και Οντουμπάτζο) δύσκολα θα είναι σε αυτό το ματς της «Ένωσης».στη σημερινή και αυριανή προπόνηση, όπου η ομάδα κάνει αρκετή δουλειά σε θέματα φυσικής κατάστασης.

