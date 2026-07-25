Νέα μείωση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές προβλέπει για το Σάββατο η ΕΜΥ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με γρήγορα αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 και μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

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