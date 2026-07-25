Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τις τελευταίες ώρες τη χώρα. Από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται στην Αττική, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.Αναλυτικότερα, η εικόνα των επιχειρήσεων ανά περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Αττικής, 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 60 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις

Πηγή: skai.gr

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