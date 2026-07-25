Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Ιουλίου

Σήμερα, 25 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά την Κοίμησι της Αγίας Άννης, και τη μνήμη των Οσίας Ευπραξίας και Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι:

Γιορτάζουν οι: Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη * ΆνναΜαρία, Άννα-Μαρία Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:22 - Δύση ήλιου: 20:41

🌔 Σελήνη 10.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

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