Ο Παναθηναϊκός έδειξε το καλύτερό του αμυντικό πρόσωπο στη σεζόν και νίκησε εύκολα τη Βίρτους με σκορ 84-71, επιστρέφοντας εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague.

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε στη συνέντευξη Τύπου την ικανοποίησή του για το αμυντικό πρόσωπο της ομάδας του, μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η επιστροφή του Ρισόν Χολμς, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωσή του πως θα φύγει από την Αθήνα αν οι «πράσινοι» δεν πετύχουν τους στόχους τους.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νίκη: «Σήμερα κερδίσαμε το παιχνίδι με το hustle των παικτών. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Έντουαρντς και τον Μόργκαν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ακόμη και Κέντρικ Ναν έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα πάνω στον Έντουαρντς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι τακτικά. Κλέψαμε πολλές φορές τη μπάλα και ελέγξαμε τα ριμπάουντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η ίδια κατάσταση, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Στην επίθεση δεν παίξαμε τόσο καλά, ίσως δεν ήμασταν στην καλύτερή μας κατάσταση γιατί χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο τέλος όμως καταφέραμε να ξεφύγουμε και πήραμε μία καθαρή νίκη»

Για τον Χολμς: «Ο Ρισόν Χολμς ήταν μεγάλη μεταγραφή, όμως τον στερηθήκαμε για δύο μήνες. Τώρα επέστρεψε και έδειξε πόσες δυνατότητες έχει. Είναι πολύ σημαντικός για τους στόχους που έχουμε μέσα στη σεζόν».

Για τη δήλωσή του: «Θέλω να σας θυμίσω ότι έχω κερδίσει 20 τίτλους στην Τουρκία και άλλους δύο στην Ελλάδα, μαζί με τρεις Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια και άλλους ευρωπαϊκούς τίτλους. Πιστεύω στον εαυτό μου, δεν κρύβομαι πίσω από τα τρόπαια που κέρδισα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η δήλωση που έκανα ήταν μία πρόκληση για μένα και τους παίκτες.

Είναι λογικό να έχουμε πολύ υψηλούς στόχους, κάποια παιχνίδια θα κερδίσουμε, κάποια θα χάσω. Με ενόχλησε που μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα κάποιοι έχασαν την εμπιστοσύνη τους σε εμένα και τους παίκτες μου. Λαμβάνω πάντα τη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον οποίο μίλησα με αφορμή τα γενέθλιά μου.

Αυτό που είπα ήταν μία πρόκληση για εμένα και τους παίκτες μου. Αν δεν νιώθω καλά κάπου, φεύγω, το έχω κάνει στο παρελθόν, και στην Εφές το ίδιο έγινε. Τρέφω συναισθήματα αγάπης για όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έκανα αυτή τη δήλωση επειδή θέλω να φύγω, αλλά για να δείξω πόσο υψηλούς στόχους έχω θέσει. Υπήρξαν κάποιοι μετά το τελευταίο παιχνίδι που άρχισαν να λένε αρνητικά πράγματα για εμένα και τους παίκτες. Αν κοιτάξετε την κατάταξη, είναι πολλές ομάδες που βρίσκονται κοντά.

Είδα και στα social media ανθρώπους που επιτέθηκαν σε εμένα και τη χώρα μου, μου είπαν ότι πρέπει να φύγω επειδή είμαι Τούρκος. Είμαι περήφανος που είμαι από την Τουρκία, όμως αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες. Έδειξα τις γροθιές μου γιατί ήθελα να φανεί πόσο πιστεύω στην ομάδα, και όλοι μαζί πρέπει να συνεχίσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.