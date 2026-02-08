Αταμάν: «Ελπίζουμε ότι ο Ναν θα μπει στην ομάδα μέχρι την Παρασκευή»

Με πρωταγωνιστές παίκτες που είχαν ανάγκη από ψυχολογική ώθηση, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στην Καρδίτσα και τη σάρωσε με σκορ 78-53, στρέφοντας την προσοχή του στο κρίσιμο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή αμυντική παρουσία της ομάδας του σε όλο το παιχνίδι, στο επιθετικό ξέσπασμα του δευτέρου μέρους, αλλά και στην κατάσταση των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα.

«Στο πρώτο μέρος χάσαμε τα σουτ, στο δεύτερο ο Καλαϊτζάκης πάλεψε στην άμυνα, ο Όσμαν βρήκε τα σουτ, ο Χολμς το ίδιο, ο Ερνανγκόμεθ έβαλε τα ανοιχτά σουτ και νικήσαμε με μια καλή διαφορά.

Μέχρι την Παρασκευή ελπίζουμε ότι ο Ναν δεν θα έχει πόνους και θα μπει στην ομάδα. Ο Σλούκας έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αγκώνα, αλλά ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος για την Φενέρμπαχτσε», είπε αναλυτικά.

