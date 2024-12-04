Ως την ζωντανή ιστορία της Euroleague χαρακτήρισε ο Εργκίν Αταμάν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέκοντας το εγκώμιο του τεχνικού της Παρτίζαν ενόψει και της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τούρκος προπονητής μάλιστα υπογράμμισε ότι θέλει να παίζει αντίπαλός του και πώς πάντα είναι μεγάλη του ευχαρίστηση να το κάνει.

Αναλυτικά ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε:

Για το παιχνίδι με την Παρτίζαν και το προφίλ της σερβικής ομάδας:

«Η Παρτίζαν είναι πολύ καλή ομάδα με σπουδαίο προπονητή, που παίζει σε καυτή ατμόσφαιρα, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως πιστεύω ότι έχουμε εμπειρία από τέτοιες ατμόσφαιρες για να παλέψουμε. Ίσως παίξουμε πιο δυνατά απ’ ότι στο ΟΑΚΑ, γιατί εντός έχουμε αυτοπεποίθηση ότι θα νικήσουμε.

Τώρα, γνωρίζουμε ότι πρέπει να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό για κάθε κατοχή, ώστε να νικήσουμε. Η Παρτίζαν δεν τρέχει πολύ, ελέγχει τον ρυθμό, οπότε δε νομίζω ότι το σκορ θα πάει πολύ ψηλά. Πιο σημαντικό θα είναι να επιτεθούμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη, γιατί το χειρότερο σε τέτοια παιχνίδια, είναι να δίνεις στον αντίπαλο αιφνιδιασμούς μετά από λάθη. Οπότε πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό».

Για τις κόντρες με τον Ομπράντοβιτς:

«Για μένα, από όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, ήταν ευχαρίστηση να παίζω κόντρα στον Ζέλικο, γιατί είναι μαέστρος, είναι η ιστορία της EuroLeague. Είναι πάντα ευχαρίστηση για εμένα και δίνω έξτρα προσοχή για να προσπαθήσω να τον νικήσω. Μερικές φορές κερδίζω, άλλες κερδίζει αυτός, αλλά συνεχίζουμε να παλεύουμε».

Για τα σχήματα που χρησιμοποιεί ο Ομπράντοβιτς αλλά και εκείνος:

«Μπορεί να δούμε πέντε γκαρντ εναντίον πέντε γκαρντ, να παίζουν οι δύο ομάδες χωρίς σέντερ, ή αντιθέτως να δούμε πέντε ψηλούς στο παρκέ. Μου αρέσει πολύ αυτό το είδος παιχνιδιού!».

