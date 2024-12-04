Δυνατό ανταγωνισμό έχει η Ελλάδα στην προσπάθεια ανάληψης του Ευρωμπάσκετ 2029. Όπως ανακοινώθηκε από τη FIBA, πέρα από την ελληνική υποψηφιότητα, υπάρχουν άλλες οκτώ που διεκδικούν να φιλοξενήσουν έναν όμιλο και την τελική φάση της διοργάνωσης.

Πέραν της Ελλάδας, λοιπόν, το Ευρωμπάσκετ 2029 διεκδικούν Γερμανία, Ισπανία, Σλοβενία, Λιθουανία, Εσθονία, Φινλανδία και Ολλανδία.

Από αυτές μόνο Εσθονία και Ολλανδία δεν έχουν φιλοξενήσει Ευρωμπάσκετ στο παρελθόν, ενώ η Φινλανδία ήταν συνδιοργανώτρια στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2022.

H Eλλάδα έχει φιλοξενήσει δύο φορές στο παρελθόν Ευρωμπάσκετ, το 1987 όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αλλά και το 1995, όταν κατέλαβε την τέταρτη θέση. Η τελευταία πολύ μεγάλη μπασκετική διοργάνωση που φιλοξένησε ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, όταν είχε τερματίσει τέταρτη, ενώ φυσικά υπήρχε και το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ το 2004, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Τα Ευρωμπάσκετ από το 2015 διεξάγονται σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, μία εκ των οποίων φιλοξενεί και την τελική φάση. Σε αυτό του 2025 οι αγώνες θα γίνουν σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία, με την τελευταία να υποδέχεται στην Ρίγα την τελική φάση.

Η απόφαση της FIBA αναμένεται τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, μετά από εξέταση των φακέλων.

