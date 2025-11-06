Ο Τόνι Άλεν, πρώην αστέρας και των Μέμφις Γκρίζλις και ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της γενιάς του, συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Πόινσετ Κάουντι του Αρκάνσας με κατηγορίες κατοχής ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη.

Ο 43χρονος πρώην παίκτης του NBA αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μέμφις.

Σύμφωνα με την αναφορά των αρχών, στην κατοχή του Άλεν βρέθηκε πακέτο με φυτική ουσία, η οποία αναγνωρίστηκε ως μαριχουάνα, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε κουτί τσιγάρων που περιείχε λευκή σκόνη, η οποία αναγνωρίστηκε ως κοκαΐνη.

Ο οδηγός του οχήματος ήταν ο Γουίλιαμ Χάτον, 33 ετών, από το Μέμφις.

Ο Άλεν υπήρξε βασικό μέλος της εποχής των «Core Four» των Γκρίζλις, μαζί με τους Μαρκ Γκασόλ, Ζακ Ράντολφ και Μάικ Κόνλεϊ. Αγωνίστηκε στο Μέμφις από το 2011 έως το 2017, αποτελώντας τη «καρδιά» της άμυνας της ομάδας και έναν από τους πιο σκληροτράχηλους παίκτες της δεκαετίας.

Είχε επιλεγεί στο NBA Draft του 2004 από τους Σέλτικς, με τους οποίους κατέκτησε και το πρωτάθλημα του 2008. Τελείωσε την καριέρα του στους Πέλικανς.

Το 2023, ο Άλεν είχε ομολογήσει την ενοχή του σε ομοσπονδιακή υπόθεση που αφορούσε απάτη σε ασφαλιστικό πρόγραμμα του NBA. Του επιβλήθηκε ποινή κοινωφελούς εργασίας και τριετής επιτήρηση.

