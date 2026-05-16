Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο!

Οι Λονδρέζοι βρισκόντουσαν εδώ και καιρό σε επαφή με τον Βάσκο, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας!

Όπως μετέδωσε ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αλόνσο απάντησε θετικά στην πρόταση που δέχθηκε από τους «μπλε» και θα κάτσει στον πάγκο της, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες.

Ιραόλα, Μάρκο Σίλβα και Γκλάσνερ ήταν μερικά από τα ονόματα προπονητών που συνδέθηκαν επίσης με την Τσέλσι μετά από την αποχώρηση του Ροσίνιορ, με τον Αλόνσο να αποτελεί τελικά τον εκλεκτό.

Ο 44χρονος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει επίσης προπονήσει επίσης τη Λεβερκούζεν και τη Β' ομάδα της Σοσιεδάδ. Πρόσφατα συνδέθηκε πολύ έντονα και με τη Λίβερπουλ, όμως τελικά θα μετακομίσει στην Αγγλία για χάρη της Τσέλσι!

