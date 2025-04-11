Την πρόκριση στα ημιτελικά του Final 8 του World Cup που διεξάγεται στο Μαυροβούνιο και την Ποντγκόριτσα (11-13 Απριλίου), πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (11/04) η Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών.

Τρεις μήνες μετά τη νίκη επί της Ιαπωνίας με σκορ 20-16 για τον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα επικράτησε ξανά της Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, αυτή τη φορά με το εντυπωσιακό 20-10, και εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο κέρδος της Εθνικής μας είναι το γεγονός πως εξασφάλισε και μαθηματικά την εξασφάλιση ενός από τα τρία εισιτήρια που οδηγούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το προσεχές καλοκαίρι, αφού, τόσο η Ισπανία, όσο και η Ουγγαρία που προκρίθηκαν και εκείνες στα ημιτελικά, έχουν εξασφαλίσει εδώ και καιρό την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο.

Αύριο στις 19:20 ώρα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Ουγγαρία στα ημιτελικά με στόχο μια σπουδαία εμφάνιση και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μπήκε πολύ επιθετικά στο ματς και προηγήθηκε από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο με τρία τέρματα διαφορά (7-4), σκοράροντας με διάφορους τρόπους, βρίσκοντας παράλληλα πολλές λύσεις από αρκετούς παίκτες.

Δίχως να φορτσάρει ιδιαίτερα, η ομάδα του Θοδωρής Βλάχου διατήρησε με σχετική άνεση τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με το υπέρ της σκορ 10-7. Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Εθνική «κλείδωσε» ουσιαστικά την υπόθεση νίκης, αφού, με τον Ζερδεβά να κατεβάζει ρολά και τους Καλογερόπουλο, Νικολαΐδη (2) να κάνουν εξαιρετική δουλειά στο εμπρός μέρος της πισίνας, η Ελλά έκλεισε το 24λεπτο στο +5 και το 13-8.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στο τέταρτο και τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο η «γαλανόλευκη», εκεί όπου με καταιγιστική εμφάνιση στο σκοράρισμα εκτόξευσε τη διαφορά, πανηγυρίζοντας τη νίκη με το εντυπωσιακό 20-10.

Τα οκτάλεπτα: 7-4, 3-3, 3-1, 6-1.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.