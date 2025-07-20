Σύμφωνα με ρεπορτάζ της κροατικής ιστοσελίδας ''dnevno.hr'', ο Νίκολα Μόρο είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, με το δημοσίευμα να τονίζει πως «ο Μόρο εξέπληξε εντελώς με την επιλογή του νέου του συλλόγου».

Οι Κροάτες δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 27χρονος διεθνής μέσος επέλεξε την ελληνική ομάδα (το θεωρούν δεδομένο), καθώς μέχρι πρότινος υπήρχαν φήμες για επιστροφή του στην πατρίδα του, όχι, όμως, στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου πέρασε μέρος της καριέρας του, αλλά στη Χάιντουκ. Τελικά, όπως φαίνεται, τίποτα από αυτά δεν θα προχωρήσει, καθώς ο Μόρο βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

Το ''dnevno.hr'' προσθέτει, επίσης, ότι ο Κροάτης θέλει να αποχωρήσει από την Μπολόνια, επειδή δεν είναι ικανοποιημένος με τα λεπτά συμμετοχής που έχει, και ο βασικός του στόχος είναι να βρίσκεται στην τελική λίστα της εθνικής Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η ΑΕΚ έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι έτοιμη να καταβάλει 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ποσό που η Μπολόνια φέρεται να αποδέχεται με ικανοποίηση. Παράλληλα, του έχει προσφέρει σαφώς βελτιωμένο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που έχει στην Ιταλία.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει, εξάλλου, ότι, σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ, ο Ντομαγκόι Βίντα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τον συμπατριώτη του να επιλέξει την ΑΕΚ, διαβεβαιώνοντάς τον πως δεν θα το μετανιώσει.

