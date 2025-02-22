Άρης: Με Ντουντού η αποστολή για Παναιτωλικό - Εκτός ο Βέλεθ

Να συμπεριλάβει τον Ντουντού στην αποστολή του αγώνα με τον Παναιτωλικό επέλεξε ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Ο προπονητής του Άρη έβαλε στην 20αδα για το ματς τον Βραζιλιάνο άσο για πρώτη φορά ενώ άφησε εκτός του Ντιαντί.



Ο Σαμόρα που ήταν τιμωρημένος κόντρα στον Λεβαδειακό είναι στη λίστα για τον αυριανό αγώνα.

Εκτός είναι και οπου δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και ο Βέλεθ που ένιωσε ενοχλήσεις.Αναλυτικά η αποστολή αποτελείται από τους:Cuesta, Sidklev, Hugo Mallo, Montoya, Mendyl, Frydek, Brabec, Fabiano Leismann, Rose, Darida, Cifuentes, Monchu Rodriguez, Pardo, Saverio, Spikic, Dudu Rodrigues, Zamora, Quaison, Loren Moron, Φετφατζίδης.

