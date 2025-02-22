Άρης: Με Ντουντού η αποστολή για Παναιτωλικό - Εκτός ο Βέλεθ

Λογαριασμός
Με τον Ντουντού Ροντρίγκες στην αποστολή του ο Άρης - Ο Σαμόρα που ήταν τιμωρημένος κόντρα στον Λεβαδειακό είναι στη λίστα για τον αυριανό αγώνα

Να συμπεριλάβει τον Ντουντού στην αποστολή του αγώνα με τον Παναιτωλικό επέλεξε ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Ο προπονητής του Άρη έβαλε στην 20αδα για το ματς τον Βραζιλιάνο άσο για πρώτη φορά ενώ άφησε εκτός του Ντιαντί.

Ο Σαμόρα που ήταν τιμωρημένος κόντρα στον Λεβαδειακό είναι στη λίστα για τον αυριανό αγώνα.



Εκτός είναι και ο Σίστο που δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και ο Βέλεθ που ένιωσε ενοχλήσεις.

Αναλυτικά η αποστολή αποτελείται από τους:

Cuesta, Sidklev, Hugo Mallo, Montoya, Mendyl, Frydek, Brabec, Fabiano Leismann, Rose, Darida, Cifuentes, Monchu Rodriguez, Pardo, Saverio, Spikic, Dudu Rodrigues, Zamora, Quaison, Loren Moron, Φετφατζίδης.
