Άρης – Παναθηναϊκός: Παιχνίδια στα οποία -σχεδόν πάντα- όποιος σκοράρει κερδίζει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στο ”Κλεάνθης Βικελίδης”, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Τα παιχνίδια με τους Θεσσαλονικείς συνήθως δυσκολεύουν τον Παναθηναϊκό. Ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ακόμη πιο δύσκολος, όταν τα ματς αυτά διεξάγονται στο ”Κλεάνθης Βικελίδης”.

Τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν μία μεγάλη ιδιαιτερότητα. Αυτό που παρατηρεί κανείς, είναι πως στα Παναθηναϊκός – Άρης, ή Άρης – Παναθηναϊκός, δεν σκοράρουν σχεδόν ποτέ και οι δύο ομάδες.

Πηγή: skai.gr

