Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άρης – Παναθηναϊκός: Παιχνίδια στα οποία -σχεδόν πάντα- όποιος σκοράρει κερδίζει

Το goal-goal δεν υφίσταται σχεδόν ποτέ στα παιχνίδια των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στο ”Κλεάνθης Βικελίδης”, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Τα παιχνίδια με τους Θεσσαλονικείς συνήθως δυσκολεύουν τον Παναθηναϊκό. Ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ακόμη πιο δύσκολος, όταν τα ματς αυτά διεξάγονται στο ”Κλεάνθης Βικελίδης”. 

Τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν μία μεγάλη ιδιαιτερότητα. Αυτό που παρατηρεί κανείς, είναι πως στα Παναθηναϊκός – Άρης, ή Άρης – Παναθηναϊκός, δεν σκοράρουν σχεδόν ποτέ και οι δύο ομάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Άρης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark