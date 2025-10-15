ΑΕΚ: Σήμερα τα σπουδαία για Μουκουντί

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αρόλντ Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος στόπερ παραμένει το μοναδικό ερωτηματικό για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση. Αν τα καταφέρει, θεωρείται δεδομένο ότι θα ξεκινήσει βασικός, αφού αποτελεί κομβικό κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας.



Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει οριστικά σήμερα Τετάρτη, με το ιατρικό επιτελείο και τον ίδιο τον παίκτη να αξιολογούν αν μπορεί να μπει σε φουλ ρυθμούς και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Η παρουσία του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Δικέφαλος διαθέτει επιθετική ποιότητα και η Ένωση θέλει να παρουσιαστεί με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.



Από εκεί και πέρα, τα νέα για τον Λάζαρο Ρότα είναι θετικά. Ο Έλληνας δεξιός μπακ δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και υπολογίζεται κανονικά για το ματς. Το ίδιο ισχύει και για τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος είναι ετοιμοπόλεμος και μένει να φανεί αν θα πάρει φανέλα βασικού ή θα χρησιμοποιηθεί ως λύση από τον πάγκο.

Αντίθετα, ο Ρέλβας δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι, καθώς είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στο ματς με την Κηφισιά. Η απουσία του περιορίζει τις επιλογές στα στόπερ και καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την περίπτωση του Μουκουντί.



Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά του ακόμη λίγες προπονήσεις για να καταλήξει στις τελικές του επιλογές, ωστόσο η κατάσταση του Μουκουντί θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη διάταξη της αμυντικής γραμμής. Σήμερα, λοιπόν, αναμένονται τα σπουδαία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.