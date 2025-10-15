Παναθηναϊκός AKTOR-Βιλερμπάν: Για τη δεύτερη σερί νίκη σε must win παιχνίδι

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενεί τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (21:15, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη νίκη στη Βιτόρια, όπου επικράτησαν με 86-84 επί της Μπασκόνια χάρη σε buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Κάπως έτσι, νίκησαν μετά από 8 χρόνια στη Χώρα των Βάσκων και ανέβηκαν στο 2-1 ρεκόρ.

Από τότε μεσολάβησε φυσικά το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα. Παρόλο που είχε προβάδισμα σε μεγάλο μέρος της διάρκειας του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έχασε 90-86, κερδίζοντας όμως την πολύ θετική παρουσία των Τι Τζέι Σορτς και Βασίλη Τολιόπουλου. Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφονται στο ματς με τη Βιλερμπάν, θέλοντας οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα σε μια από τις πιο αδύναμες ομάδες της EuroLeague.

Ο σύλλογος της Λιόν, αν και έχει σταθερή παρουσία στην Ευρωλίγκα, για ακόμη μία φορά αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες που καθιστούν την πορεία του αρκετά αβέβαιη. Το ρόστερ της Βιλερμπάν δείχνει αδύναμο και με ελλείψεις σε ποιότητα και εμπειρία, γεγονός που την τοποθετεί σε δυσμενή θέση απέναντι στους πιο ανταγωνιστικούς συλλόγους της διοργάνωσης.

Με πολλά νέα πρόσωπα και ελάχιστες λύσεις από το «πάνω ράφι», η ομάδα φαίνεται να ψάχνει ακόμη την ταυτότητά της, με την αδυναμία στο ρόστερ να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για να ανταγωνιστεί στα ίσα. Kαι δυστυχώς γι' αυτή, φέτος δεν υπάρχει ένας υπερπαίκτης όπως ο Τεό Μαλεντόν, για να την καταστήσει ανταγωνιστική. Μέχρι στιγμής, έχει ρεκόρ 1-2, με ήττες από Ρεάλ, Βαλένθια και νίκη μόνο επί της Μπασκόνια.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, για τους Γάλλους δεν υπολογίζονται οι Τομά Ερτέλ και Σακίλ Χάρισον, ενώ αμφίβολος είναι ο Μελβίν Αζινσά λόγω προβλήματος στην πλάτη. Από πλευράς γηπεδούχων, εκτός παραμένει ο Ματίας Λεσόρ, ενώ δεν θα αγωνιστεί ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αντίθετα, πιθανότατα θα επιστρέψει στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν μετά την απουσία του στο ΣΕΦ, καθώς οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές και προπονήθηκε την Τρίτη (14/10).

Όσον αφορά στην παράδοση, ο Παναθηναϊκός μετράει επτά συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν ανεξαρτήτως έδρας. Στο γήπεδο του συγκεκριμένα έχει ηττηθεί από τη γαλλική ομάδα μόνο μια φορά, τη σεζόν 1996-97.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Κρίστιαν Τάις (Γερμανία).

