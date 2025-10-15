Λογαριασμός
Κριστιάνο Ρονάλντο: 90 γκολ μετά τα 30 με την Πορτογαλία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 90 γκολ με την Πορτογαλία μετά τα 30 του και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ρονάλντο

Την ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συνεχίζει να ξαναγράφει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας ακόμη δύο γκολ απέναντι στην Ουγγαρία και φτάνοντας σε ένα μοναδικό ορόσημο: 90 γκολ με την Πορτογαλία μετά τα 30 του χρόνια.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, καθώς παραμένει ο απόλυτος ηγέτης της εθνικής Πορτογαλίας και ένας από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Με τα δύο τέρματα κόντρα στην Ουγγαρία, ο Ρονάλντο έφτασε τα 41 γκολ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Κάρλος Ρουίζ (39) και τον Λιονέλ Μέσι (36).

Έτσι, γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε αυτή τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την απίστευτη συνέπειά του σε κάθε επίπεδο.

Συνολικά, ο Ρονάλντο έχει φορέσει τη φανέλα της Πορτογαλίας 225 φορές, σκοράροντας 142 γκολ, αριθμός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων.

Η σύγκριση πριν και μετά τα 30 του είναι εντυπωσιακή:

  • Πριν τα 30: 118 αγώνες – 52 γκολ
  • Μετά τα 30: 107 αγώνες – 90 γκολ
Πηγή: sport-fm.gr

