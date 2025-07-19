Άρης: Παίρνει δανεικό και τον 20χρονο Μισεουί

Ασταμάτητος στις μεταγραφές τις τελευταίες ημέρες ο Άρης. Οι κίτρινοι, οι οποίοι λίγο νωρίτερα απέκτησαν τον Σούντμπεργκαπό τη Λουντογκόρετς, προχώρησαν σε άλλη μια απόκτηση παίκτη.

Ήρθαν σε συμφωνία με την Τζιρόνα για τον δανεισμό του Γκάμπριελ Μισεουί. Πρόκειται για έναν 20χρονο που αγωνίζεται ως 10άρι αλλά και ως 8άρι και αποτελεί επιλογή του Ρούμπεν Ρέγιες ο οποίος εκτιμά ότι θα μπορέσει να βοηθήσει τον Άρη παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Έχει ρήτρα αγοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ με τη Τζιρόνα, η οποία θα έχει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης στην περίπτωση που πωληθεί σε άλλη ομάδα. Φυσικά και το ποσό των 25 εκατομμυρίων είναι απαγορευτικό για τον Άρη, ωστόσο επισημαίνεται ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο διατήρησης των υπηρεσιών του παίκτη θα απασχολήσει την ομάδα το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μισεουί έχει ακόμη συμβόλαιο τριών ετών με την Τζιρόνα, η οποία και τον απέκτησε πέρσι.

