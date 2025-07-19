Συνέτριψαν την Ιαπωνία οι ΗΠΑ και... έρχονται για μάχη με την Ελλάδα

Βγήκε... αδιάβροχη από την αναμέτρηση με την Ιαπωνία η Team USA. Η εθνική πόλο γυναικών των ΗΠΑ, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στις Ασιάτισσες τις οποίες και ισοπέδωσε με το επιβλητικό 28-6 κλείνοντας και τυπικά το ραντεβού της με την Ελλάδα στα ημιτελικά (21/7, 12:35).



Κυρίαρχες από την αρχή του ματς οι Αμερικανές, που βρέθηκαν να προηγούνται 16-3 στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, επίσης η Team USA κράτησε τα σκήπτρα και τις εντυπωσιακές της διαφορές πετυχαίνοντας από πέντε γκολ στο τρίτο και το τέταρτο οκτάλεπτο, φτάνοντας στο τελικό 26-8.



Τα οκτάλεπτα: 11-2, 16-3, 21-5, 26-8

