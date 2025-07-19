Συνεχίζει τις μεταγραφές του ο Άρης. Οι κίτρινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Νόα Σούντμπεργκ ο οποίος αναμένεται να βρεθεί τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και να ξεκινήσει προπονήσεις.

Ο 29χρονος αμυντικός ήταν και πέρσι στο στόχαστρο των κίτρινων ωστόσο οι επαφές που είχαν με τους Βούλγαρους δεν είχαν αποτέλεσμα. Ζητούσαν ένα ποσό της τάξης των 1,5 εκατ ευρώ ενώ φέτος σύμφωνα με πληροφορίες το deal έκλεισε με 800.000.

Ο Σούντμπεργκ έχει καταγωγή από την Γκάμπια αλλά έχει γεννηθεί στη Σουηδία.

Έχει ξεκινήσει στα τμήματα υποδομής της ΑΙΚ Στοκχόλμης και στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Σούντσβαλ (52 αγώνες), Έστερσουντ (107 αγώνες) και Λέφσκι Σόφιας (53 αγώνες), Λουντογκόρετς, στην οποία άνηκε, ενώ πέρσι έπαιξε δανεικός στην Σίβασπορ (26 παιχνίδια).

