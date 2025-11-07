Άρης Betsson: Απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Νουά, ντεμπούτο με Μπαχτσεσεχίρ

Ο Αμίν Νουά είναι εδώ και λίγη ώρα επίσημα παίκτης του Άρη Betsson.



Ο Γάλλος φόργουορντ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη απόψε Παρασκευή, και αύριο το πρωί θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εν συνεχεία, θα παρακολουθήσει το παιχνίδι με την Μύκονο Betsson και την Κυριακή θα κάνει την πρώτη του προπόνηση.Τη Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ θα μιλήσει στη Media Day για τον(Τρίτη, 20:00), στον οποίο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα και μάλιστα μπροστά στο κοινό του Άρη.

