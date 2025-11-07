Το βράδυ της Πέμπτης (6/11), ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε μαζί με τον αδερφό του στην OPAP Arena για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έχει κρύψει πως είναι φίλαθλος της «Ένωσης» και επί τη ευκαιρία της παρουσίας του στην Ελλάδα για το αθηναϊκό τουρνουά ATP 250 (όπου δεν συμμετέχει λόγω τραυματισμού) δεν έχασε τη δυνατότητα να δει το ματς από κοντά, παρότι δεν... έφερε γούρι (1-1).

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ μετά το τέλος της αναμέτρησης, έδωσαν στον 27χρονο αθλητή δώρο μια φανέλα με τις υπογραφές όλων των παικτών.

