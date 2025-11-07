Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Διαθέσιμοι με Παρτίζαν οι Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ

Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν την γρίπη που τους ταλαιπώρησε και θα είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν

Φουρνιέ Μιλουτίνοφ

Πάνοπλος θα υποδεχτεί ο Ολυμπιακός την Παρτίζαν απόψε στο ΣΕΦ (21:15) για την 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, καθώς Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν βγήκαν από το ιατρικό δελτίο.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ και ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασαν τη γρίπη που τους ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες και θα είναι στην δωδεκάδα για την αναμέτρηση με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Από ίωση είχαν ταλαιπωρηθεί στις αρχές της εβδομάδες και οι Τάισον Γουόρντ και Κώστας Παπανικολάου, που έχουν όμως αναρρώσει και επίσης θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Έτσι μοναδικός απών θα είναι ο Κίναν Έβανς, ο οποίος αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την Κυριακή στο ματς με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ (13:00) για την Stoiximan GBL.

Πηγή: sport-fm.gr

