Αποχωρεί η σταρ του γερμανικού ποδοσφαίρου

«Ως ρομαντική του ποδοσφαίρου, σκέφτομαι: Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ολοκληρώσω την καριέρα μου εκεί όπου ξεκίνησαν όλα», είπε η Αλεξάντρα Ποπ για το τελευταίο της διεθνές παιχνίδι. Τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, φόρεσε για 145η φορά τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών, στο παιχνίδι ενάντια στην Αυστραλία στο Ντούισμπουργκ. Εκεί, είχε ξεκινήσει η καριέρα της στην εθνική ομάδα Γερμανίας στις 17 Φεβρουαρίου 2010, μπαίνοντας στο παιχνίδι με τη Βόρεια Κορέα ως αλλαγή.



Το Ντούισμπουργκ έχει όμως έναν ιδιαίτερο ρόλο στην καριέρα της Ποπ, κι αυτό όχι μόνο λόγω του ντεμπούτου της πριν από 14 χρόνια. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην κοιλάδα του Ρουρ, υπέγραψε το 2008 το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με την τότε ομάδα της Μπουντεσλίγκα, FCR Duisburg. Το μεγάλο ταλέντο της ως επιθετικού ήταν ήδη γνωστό σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, την ήθελε και η γαλλική κορυφαία ομάδα Ολιμπίκ Λυών, η οποία κέρδισε αργότερα οκτώ φορές το Champions League. Ωστόσο, αυτή επέλεξε την ομάδα που βρισκόταν πιο κοντά στην πατρίδα της.

Ολυμπιονίκης στο Ρίο, Χάλκινο στο Παρίσι...

Στη μακρά καριέρα της, η 33χρονη απέκτησε πολλούς τίτλους, κυρίως ως παίκτρια συλλόγων. Δύο φορές κατέκτησε το Champions League, μία φορά το UEFA Women's Cup. Επτά φορές στέφθηκε πρωταθλήτρια Γερμανίας, 13 φορές νικήτρια του DFB-Pokal. Τρεις φορές ανακηρύχθηκε "Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς" στη Γερμανία.



Ο μεγαλύτερός της θρίαμβος με τις DFB-Frauen ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου το 2016 στους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο. Στους αγώνες του περασμένου καλοκαιριού στο Παρίσι, αποχαιρέτησε την ολυμπιακή σκηνή με το χάλκινο μετάλλιο. Παρόλα αυτά, δεν απέκτησε ποτέ τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης ή Κόσμου. Έφτασε όμως πολύ κοντά σε αυτόν στο Euro 2022, όταν η ομάδα της DFB έχασε στον τελικό από τις διοργανώτριες Αγγλίδες - εν μέρει λόγω της απουσίας της Ποπ λόγω τραυματισμού της, λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.



... και πιστοποιημένη φροντίστρια ζώων



Από τα τέλη του 2015, η επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια είναι επίσης πιστοποιημένη φροντίστρια ζώων σε ζωολογικό κήπο. Πρόκειται για έναν σπάνιο, αλλά όχι… μοναδικό συνδυασμό ενδιαφερόντων: Η Λίντια Γουίλιαμς, η τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, είναι επίσης πιστοποιημένη φροντίστρια ζώων. Όπως και η Ποπ, η Γουίλιαμς ανακοίνωσε φέτος το τέλος της διεθνούς καριέρας της.



Εκτός από το ταλέντο της όμως στο σκοράρισμα, η Αλεξάντρα Ποπ χαρακτηρίζεται και από την αφοσίωση και την αποφασιστικότητά της. «Η 'Πόπι' έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχουν πολλές γυναίκες στο ποδόσφαιρο», δήλωσε η πρώην ομοσπονδιακή προπονήτρια Σίλβια Νάιντ, η οποία ενέταξε την Ποπ στην εθνική ομάδα: «Πηγαίνει να παίξει, ακόμη και αν πονάει». Αυτή η στάση της επιθετικού ωστόσο είχε και το κόστος της: Η Ποπ απουσίασε πολλές φορές για μήνες λόγω σοβαρών τραυματισμών. Όταν ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την εθνική ομάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου, περιέγραψε το σώμα της ως «μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί».



