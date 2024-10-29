Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε στο επίπεδο των Σέλτικς, αλλά δεν απέχουμε και τόσο»

Αισιόδοξος για τους Μπακς παραμένει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρότι μετά την ήττα από τους Σέλτικς η ομάδα του είναι στο 1-3.



«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ακόμη κι αν ήμασταν χάλια, πρέπει να είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Πιστεύω πως θα μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα παίζουμε καλύτερα στη συνέχεια και θα έρθουν και οι νίκες. Οι Σέλτικς είναι μια νικήτρια ομάδα, παίζουν πολλά χρόνια μαζί κι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Στόχος μας είναι να φτάσουμε κι εμείς εκεί. Προφανώς δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν απέχουμε και τόσο πολύ. Θέλω να παραμείνουμε υγιείς, να βελτιωνόμαστε και να είμαστε ανταγωνιστικοί», τόνισε.



Όσο για το πού κρίθηκε το ματς της Βοστώνης; «Οι Σέλτικς βρήκαν ρυθμό στο τρίτο δωδεκάλεπτο κι εμείς χάσαμε την υπομονή μας και το μομέντουμ πηγαίνοντας σε βιαστικά σουτ και χωρίς καλή κυκλοφορία. Πήραν εκεί το προβάδισμα και μετά έπρεπε να κυνηγάμε το σκορ για να επιστρέψουμε στο ματς. Θεωρώ πως στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα παίξαμε καλά, δεδομένου ότι παίζαμε και χθες. Κάναμε αρκετά καλά πράγματα σήμερα, είδαμε βίντεο το πρωί και αυτό μας βοήθησε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, είναι κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια», σημείωσε.



Για τα επτά του λάθη, που οφείλονται σε αρκετά επιθετικά φάουλ, είπε: «Ελπίζω να κάνω επτά λάθη σε κάθε αγώνα, γιατί δεν έδινα την μπάλα στον αντίπαλο, αλλά προσπαθούσα να είμαι επιθετικός. Προτιμώ να μπαίνω προς τα μέσα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.