Σε νέα εποχή μπαίνει πλέον η ΑΕΚ. Με δήλωσή του ο Δημήτρης Μελισσανίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ και τη μεταβίβασή της στον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο.

Αναλυτικά η δήλωση Μελισσανίδη

«Αγαπητοί φίλοι της ΑΕΚ,

Απευθύνομαι πρώτα απ’ όλους σε εσάς, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μαζί παλέψαμε, μαζί πικραθήκαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί πανηγυρίσαμε.

Μαζί ζήσαμε τα πάντα.

Μαζί αγωνιστήκαμε για το μεγαλείο αυτής της ομάδας.

Δίπλα – δίπλα προχωρήσαμε σε δύο διαφορετικές περιόδους, αλλά πάντα με τον ίδιο σκοπό!

Με τις ίδιες αξίες!

Με τα ίδια ιδανικά!

Όσο δύσκολο κι αν είναι, για όλα τα πράγματα έρχεται κάποια στιγμή το τέλος!

Έρχεται η στιγμή που πρέπει να πάρεις τη δύσκολη απόφαση.

Και αυτή η στιγμή για μένα έφτασε!

Έφτασε η ώρα να αποχωρήσω από την ΑΕΚ, να κάνω ένα μικρό βήμα πίσω!

Να παραμερίσω και να περάσω στο βάθος της ιστορίας!

Και, πιστέψτε με, δεν είναι κάτι εύκολο.

Και δεν είναι εύκολο γιατί η ΑΕΚ για εμένα δεν υπήρξε ποτέ μία εταιρία, μία επιχειρηματική ενασχόληση, μία οποιαδήποτε δουλειά.

Η ΑΕΚ για εμένα ήταν, είναι και θα είναι η ίδια μου η ζωή!

Ιδιοκτήτης της ΑΕΚ δεν αισθάνθηκα ποτέ, γιατί η ΑΕΚ είναι κάτι πολύ μεγάλο για να έχει ιδιοκτήτη. Η ΑΕΚ δεν ανήκει σε κανέναν.

Η ΑΕΚ είστε όλοι εσείς!

Η ΑΕΚ είναι ο κόσμος της.

Η ΑΕΚ είναι η 100χρονη ένδοξη ιστορία της, μία ιστορία γεμάτη από αγώνες ενός ξεριζωμένου λαού που ρίζωσε στη νέα του πατρίδα κάτω από το έμβλημα του Δικέφαλου Αετού.

Ενός λαού που θα είναι για πάντα υπερήφανος για τις καταβολές του και θα έχει ως βίωμα ζωής το «ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΕΚ»!

Από την πλευρά μου έπρεπε να βρω την κατάλληλη στιγμή!

Να αποχωρήσω από την ΑΕΚ, τη στιγμή που θα είχα υλοποιήσει την προ 11 ετών υπόσχεσή μου για μία ΑΕΚ πανίσχυρη, που δεν θα έχει ανάγκη κανέναν Μελισσανίδη.

Μία ΑΕΚ οικονομικά αυτόνομη, για πρώτη φορά στην ιστορία της, την οποία αφήνω σε πολύ καλά χέρια.

Μία ΑΕΚ με τα τείχη της και πάλι ψηλά.

Με την ιστορία της θωρακισμένη μέσα στο κάστρο της Αγιά Σοφιάς και με τους ιδρυτές μας ανακουφισμένους για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη.

Με έναν προπονητή που έγινε πιο ΑΕΚ και από εμάς και εγγυάται την αγωνιστική της πρόοδο και σταθερότητα.

Με μία ομάδα πρωταγωνίστρια και πάλι να διεκδικεί τίτλους και να έχει οριστικά αποκηρύξει το ρόλο του κομπάρσου.

Μία ΑΕΚ που όσοι δεν την σέβονται θα πρέπει να την φοβούνται!

Με ένα προπονητικό κέντρο εκκολαπτήριο για το μέλλον της, που θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο πολύ σύντομα!

Και με όλους εσάς θεματοφύλακες και προστάτες του μεγαλείου της από τις εξέδρες του γηπέδου μας!

Και εγώ θα βρίσκομαι πάντα εδώ!

Θα είμαι εδώ να προσφέρω με την εμπειρία μου σε οτιδήποτε η ΑΕΚ με χρειαστεί!

Αποχωρώ υπερήφανος, γιατί με αξίωσε ο Θεός να βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι για το μεγαλείο αυτής της ομάδας.

Αποχωρώ υπερήφανος και γεμάτος ως άνθρωπος για όσα αφήνω πίσω μου!

Ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε να εκπληρώσω στο ακέραιο όσα υποσχέθηκα στο Τατόι τον Ιούλιο του 2013.

Ξεκινήσαμε μαζί από το μηδέν και μαζί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που πρέπει να βρίσκεται.

Δημιουργήσαμε μαζί τις βάσεις για τη νέα μεγάλη κιτρινόμαυρη εποχή!

Συγχωρήστε με, αλλά το δικό μου ταξίδι έφτασε στον τελικό του προορισμό.

Παραδίδω τα ηνία στον εφοπλιστή κ. Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα το απόγευμα στις 16.00 στην Αίθουσα Τύπου του γηπέδου και παραμένω ένας απλός στρατιώτης του μεγαλείου της ΑΕΚ.

Ανάμεσά σας!

Θα σας ευγνωμονώ αιώνια για όσα ζήσαμε μαζί!

Ζήτω η ΑΕΚ»!

Ποιος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος

Ο 54χρονος Μάριος Ηλιόπουλος, είναι γνωστός για τον ρόλο του ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Seajets, εταιρείας ακτοπλοϊκών δρομολογίων στην Ελλάδα. Το εκτενές δίκτυό της Seajets συνδέει πολυάριθμα ελληνικά νησιά με έναν στόλο ταχύπλοων σκαφών. Αδερφός του είναι ο Αντώνης Ηλόπουλος, ο οποίος διαθέτει ξενοδοχεία στη Σαντορίνη και την Πάρο.

Μάριος Ηλιόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.