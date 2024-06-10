Λογαριασμός
Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

Ο 54χρονος Μάριος Ηλιόπουλος, είναι γνωστός για τον ρόλο του ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Seajets

monobala

O Δημήτρης Μελισσανίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ και τη μεταβίβασή της στον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο, με την ΑΕΚ να αλλάζει ρότα και να μπαίνει σε νέα εποχή.

Ο 54χρονος Μάριος Ηλιόπουλος, είναι γνωστός για τον ρόλο του ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Seajets, εταιρείας ακτοπλοϊκών δρομολογίων στην Ελλάδα. Το εκτενές δίκτυό της Seajets συνδέει πολυάριθμα ελληνικά νησιά με έναν στόλο ταχύπλοων σκαφών. Αδερφός του είναι ο Αντώνης Ηλόπουλος, ο οποίος διαθέτει ξενοδοχεία στη Σαντορίνη και την Πάρο.

Περισσότερα στο monobala.gr.

Πηγή: monobala.gr

