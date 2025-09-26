Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μυθικό ποσό που έβαλε στην Ολίμπια Μιλάνο

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου και πέρα από το τεράστιο έργο του στο χώρο της μόδας, είχε σπουδαία προσφορά και στο μπάσκετ.

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο εκλιπών από το 2008, όταν και έγινε ιδιοκτήτης της Ολίμπια Μιλάνο, επένδυσε στην ομάδα μπάσκετ 226 εκατ. ευρώ!

Συγκεκριμένα, τα 190,7 εκατ. ευρώ μπήκαν στα ταμεία υπό τη μορφή χορηγίας, ενώ άλλα 35,3 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για να καλυφθούν ανάγκες του συλλόγου.

Κι ασφαλώς δεν πρόκειται για… επένδυση, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ήταν ζημιογόνα στις έξι τελευταίες χρήσεις της, από το 2019 και μετά.

Τα εκατομμύρια του Τζόρτζιο Αρμάνι δεν έπιασαν… ακριβώς τόπο, καθώς στα χρόνια που ήταν ιδιοκτήτης η Ολίμπια είχε να επιδείξει έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και πέντε Σούπερ Καπ Ιταλίας, ωστόσο έφτασε μόνο μια φορά στο Final 4 της Ευρωλίγκας (2021) και μόλις άλλες δύο φορές έφτασε στα προημιτελικά.

