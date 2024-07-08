Από τον Προμηθέα στην Τουρκία ο Ετσενίκε

Σε άλλη χώρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χάιμε Ετσενίκε.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Τουρκίας, ο Κολομβιανός σέντερ, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στον Προμηθέα, είναι έτοιμος να υπογράψει στην Πέτκιμσπορ.

Ο 27χρονος ψηλός πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν με τους Πατρινούς, έχοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 5,6 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα, ενώ στο Basketball Champions League μέτρησε αντίστοιχα 11,6 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.

Εάν ολοκληρωθεί το deal, η Πέτκιμσπορ θα γίνει η τέταρτη ομάδα του Ετσενίκε μετά τις Χιπούθκοα, Λιέτουβος Ρίτας και Προμηθέας Πάτρας.

