Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Στρακόσια

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 29χρονος εξέφρασε τη χαρά του που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Θωμάς Στρακόσiα.

Η «Ένωση» το βράδυ της Δευτέρας (08/07) ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Αλβανού τερματοφύλακα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο έως το 2029, ενώ δίπλα του ήταν και ο ιδιοκτήτης του «δικέφαλου», Μάριος Ηλιόπουλος.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 29χρονος εξέφρασε τη χαρά του που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η οποία το φετινό καλοκαίρι αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις των γκολκίπερ με την απόκτηση των Στρακόσα και Μπρινιόλι.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΚ και οι πρώτες δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Θωμά Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι τον Ιούνιο του 2029.Ο Θωμάς Στρακόσα γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1995. Έχει αγωνιστεί στις Λάτσιο, Σαλερνιτάνα και Μπρέντφορντ. Ο 29χρονος τερματοφύλακας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, στο aekfc.gr: ''Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή μου στην ΑΕΚ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και να τεθώ στη διάθεση του προπονητή μου. Από σήμερα τέρμα τα λόγια και μόνο δουλειά''».

Πηγή: sport-fm.gr

