Στις 3 Αυγούστου στο Ριέτι το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Ρόμα

Δύο φιλικά θα δώσει επί ιταλικού εδάφους ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα και την Τερνάνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «forzaroma.info», οι Πειραιώτες θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους «τζιαλορόσι» στις 3 Αυγούστου και το ματς θα διεξαχθεί στην πόλη Ριέτι. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό είναι η ώρα έναρξης αναμέτρησης.

Από ‘κει και πέρα, η ομάδα του Πειραιά θα δώσει και δεύτερο φιλικό, όπου αντίπαλος θα είναι η Τερνάνα, όπου παραμένει άγνωστη τόσο η ημερομηνία, όσο και η ώρα.

Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει ήδη ορισμένα από τα φιλικά που θα δώσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του.

