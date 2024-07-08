Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 3 Αυγούστου στο Ριέτι το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Ρόμα

Το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Ρόμα θα διεξαχθεί στην πόλη Ριέτι, στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ολυμπιακός

Δύο φιλικά θα δώσει επί ιταλικού εδάφους ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα και την Τερνάνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «forzaroma.info», οι Πειραιώτες θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους «τζιαλορόσι» στις 3 Αυγούστου και το ματς θα διεξαχθεί στην πόλη Ριέτι. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό είναι η ώρα έναρξης αναμέτρησης.

Από ‘κει και πέρα, η ομάδα του Πειραιά θα δώσει και δεύτερο φιλικό, όπου αντίπαλος θα είναι η Τερνάνα, όπου παραμένει άγνωστη τόσο η ημερομηνία, όσο και η ώρα.

Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει ήδη ορισμένα από τα φιλικά που θα δώσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark