Από τον Ολυμπιακό στη Νότιγχαμ ο Σιλά - «Η Φόρεστ έχει μεγάλα πλάνα για τον παίκτη»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γκαμπιανού επιθετικού Λαμίν Σιλά από τον Ολυμπιακό, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σιλά, που ξεχώρισε στην Κ19 των «ερυθρολεύκων» με 9 γκολ και 5 ασίστ σε 17 εμφανίσεις στη Super League Κ19, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας χάρη στις επιδόσεις του και ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ της Φόρεστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει να έχει μεγάλες προσδοκίες από τον ταλαντούχο επιθετικό της Εθνικής Ελπίδων της Γκάμπια, εντάσσοντάς τον στο αναπτυξιακό της πλάνο για τα επόμενα χρόνια.

