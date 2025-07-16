Μπάσκετ Γυναικών: Στον Παναθηναϊκό η πανύψηλη Πρινς

Ακόμα περισσότερο μέγεθος προσθέτει μέσα στην ρακέτα του ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα η ομάδα μπάσκετ γυναικών, από σήμερα (16/07).

Με τον Ερασιτέχνη να ανακοινώνει την απόκτηση της Αμερικανίδας σέντερ Σεντόνα Πρινς, που έχει ύψος 2,01μ. και μέσο όρο τριών κοψιμάτων ανά παιχνίδι στην καριέρα της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σεντόνα Πρινς στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε το «τριφύλλι» αφού ήρθε σε συμφωνία με την 25χρονη αμερικανίδα σέντερ Σεντόνα Πρινς (2.01μ.).

Πρόκειται για μια ποιοτική μεταγραφή που… ψηλώνει τον Παναθηναϊκό και δυναμώνει τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Πρινς ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού και που θα αγωνιστώ με την ομάδα μπάσκετ γυναικών τη νέα σεζόν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εντάσσομαι σε έναν Σύλλογο με τόσο πλούσια ιστορία και τόσο ένθερμους φιλάθλους.

Ανυπομονώ να βρεθώ στην Αθήνα, να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες και να δουλέψουμε όλες μαζί με στόχο την κατάκτηση τίτλων. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία και υπόσχομαι να δώσω το 100% για την ομάδα και τον κόσμο που την στηρίζει με τόσο πάθος. Πάμε Παναθηναϊκέ!»

Το βιογραφικό της:

High school Liberty Hill (Liberty Hill, Texas)

College Oregon (2019–2022), TCU (2023–2025)

2025–present Al Riyadi Club Beirut».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.