Από σήμερα η είσοδος στα γήπεδα αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Από σήμερα η είσοδος στα γήπεδα θα γίνεται αποκλειστικά με το ψηφιακό εισιτήριο μέσω του Gov.gr Wallet, ενώ από τις 16 Σεπτεμβρίου την ίδια διαδικασία θα ακολουθούν και οι φίλαθλοι των αγώνων μπάσκετ της Basket League.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «από σήμερα οι Έλληνες φίλαθλοι μπαίνουν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες των αγαπημένων τους ομάδων αποκλειστικά με το εισιτήριό τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Η ταυτοποίηση γίνεται με τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο. Το Gov.gr Wallet είναι το τεχνολογικό εργαλείο που κάνει την καθημερινότητά των πολιτών πιο φιλική και απλή και σε αυτόν τον τομέα. Η κυβέρνηση έδειξε εξαρχής την αποφασιστικότητά της για να γίνουν τα γήπεδα ασφαλείς χώροι αθλητικής άμιλλας και συνύπαρξης . Με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση συνεργαστήκαμε για να συνεισφέρουμε ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Η τεχνολογία είναι σύμμαχός μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών σε ένα πιο αποτελεσματικό και ψηφιακό κράτος».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τα εισιτήρια διαρκείας θα ισχύει κανονικά ό,τι ισχύει και για τα απλά εισιτήρια, ενώ για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών χωρίς «έξυπνο» κινητό θα υπάρχει ειδική διαδικασία προκειμένου η ταυτοποίηση να γίνεται με τον κλασικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον Ιούνιο 2024 μέχρι σήμερα προστέθηκαν περισσότερα από 57 χιλιάδες προσωποποιημένα εισιτήρια διαρκείας στο ψηφιακό πορτοφόλι των φιλάθλων. Ειδικά, στο ποδόσφαιρο έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του Gov.gr Wallet πάνω από το 86% των εισιτηρίων διαρκείας δηλαδή περισσότερα από 51 χιλιάδες εισιτήρια, ενώ στο μπάσκετ έχει ταυτοποιηθεί πάνω από το 61% των εισιτηρίων διαρκείας που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 6,4 χιλιάδες εισιτήρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα απλός ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ταυτοποιήσουν μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet που έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(Ε.Μ.Επ.), στο emep.gov.gr πριν κατεβάσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet από το Google Play ή το App Store. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στο tickets.gov.gr.

Οι φίλαθλοι προμηθεύονται το εισιτήριο του αγώνα από τους παρόχους των υπηρεσιών διάθεσης εισιτηρίων, χωρίς καμία αλλαγή σε αυτή τη διαδικασία.

Στη συνέχεια:

• Ανοίγουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet

• Επιλέγουν την καρτέλα των εισιτηρίων και επάνω δεξιά την προσθήκη (+)

• Επιλέγουν "Προσθήκη Εισιτηρίου Ενηλίκου"

• Ανοίγουν την κάμερα του κινητού και σκανάρουν το QR Code ή το Barcode του εισιτηρίου. Εναλλακτικά εισάγουν χειροκίνητα τον αριθμό του εισιτηρίου

• Το εισιτήριο προστίθεται στη σχετική λίστα των διαθέσιμων εισιτηρίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιλέγοντας το εισιτήριο στη σχετική λίστα του Gov.gr Wallet, εμφανίζεται το QR code ή το Barcode με το οποίο οι πολίτες εισέρχονται στα γήπεδα. Όσον αφορά τους ανηλίκους άνω των 15 ετών, οι οποίοι έχουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και το κινητό τους τηλέφωνο είναι καταχωρημένο στο emep.gov.gr, θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση που οι πολίτες θέλουν να συνοδεύσουν το ανήλικο κάτω των 15 ετών τέκνο τους στον αγώνα, η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας προσθήκης του δικού τους εισιτηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, αφού ανοίξουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet και επιλέξουν την καρτέλα των εισιτήριων :

• Επιλέγουν "Προσθήκη Εισιτηρίου Ανηλίκου"

• Επιλέγουν το προστατευόμενο μέλος για το οποίο θέλουν να καταχωρήσουν το εισιτήριο

• Εισάγουν τον κωδικό εισιτηρίου του ανηλίκου

• Στην "Επιλογή συνοδού" επιλέγουν "Εγώ" και προστίθεται το εισιτήριο στη σχετική λίστα του Gov.gr Wallet τους

Αν επιθυμούν τρίτο άτομο να συνοδεύσει το ανήλικο τέκνο, μετά την εισαγωγή του κωδικού του εισιτηρίου του ανηλίκου :

• Επιλέγουν "Τρίτο 'Ατομο", αντί για "Εγώ", και εισάγουν το ΑΦΜ του ενηλίκου που θα συνοδεύσει το ανήλικο

• Στη συνέχεια ο ενήλικας, που έχουν επιλέξει να συνοδεύσει το ανήλικο, λαμβάνει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με την οποία ενημερώνεται για το αίτημα συνοδείας ανηλίκου στο Gov.gr Wallet

• Στο Gov.gr Wallet ο ενήλικας που θα συνοδεύσει το ανήλικο παιδί, επιλέγει την αποδοχή της συνοδείας του ανηλίκου

• Ακολούθως, το εισιτήριο του ανηλίκου εμφανίζεται στη λίστα εισιτήριων του ενηλίκου που θα το συνοδεύσει

