ΠΑΟΚ-Μπάνια Λούκα: Το πρώτο βήμα για να «κλειδώσει» την Ευρώπη και να συνεχίσει να… βλέπει αστέρια

Το πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό ματς δίνει σήμερα (24/07) ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται τη Μπάνια Λούκα στην Τούμπα, στις 20:30 (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και Novasports Prime), στο πλαίσιο της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρησης για τον β’ προκριματικό γύρο του φετινού Champions League.

«Βήμα-βήμα», ήταν το… σύνθημα που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της προσπάθειας του «δικέφαλου του Βορρά» να φτάσει στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, άλλωστε, δεδομένου πως ο Ρουμάνος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν μπροστά τους μια μεγάλη ευκαιρία να μπουν στους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου!

Για να φτάσουν εκεί, βέβαια, οι «ασπρόμαυροι» καλούνται πρώτα από όλα να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μάλμε ή Κλάκσβικ…

Διαθέτουν, πάντως, τα εχέγγυα για να τα καταφέρουν, έχοντας έναν σταθερό «κορμό» από πέρσι, παίκτες με εμπειρία από ευρωπαϊκά ματς, αλλά και αρκετά μεγάλο κίνητρο.

Βλέπετε, πέραν της εξασφάλισης του πολυπόθητου «εισιτηρίου», ο ΠΑΟΚ θα έχει και ένα ακόμα πολύ μεγάλο κέρδος, σε ενδεχόμενη πρόκριση. Ποιο θα είναι αυτό;

Η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του συνέχειας, μέσω της δεδομένης, πλέον, συμμετοχής του στη League Phase του Conference League!

Στα θετικά για τον Λουτσέσκου συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με απουσίες ή τραυματισμούς για αυτό το σημαντικό από κάθε άποψη παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, την αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας απαρτίζουν οι Κοτάρσκι, Τσιφτσής, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Ότο, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Θυμιάνης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Μπάμπα, Τσιγγάρας, Καμαρά, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Tόμας, Σαμάτα.

Η Μπάνια Λούκα από την πλευρά της, φυσικά, δεν σκοπεύει να… πέσει αμαχητί. Ούσα η πρωταθλήτρια της χώρας, αλλά και με «δυνατή» έδρα, κατέθεσε τα διαπιστευτήριά της στον προηγούμενο γύρο, όπου και απέκλεισε την αλβανική Εγκνάτια με συνολικό σκορ 4-2.

Πρόκειται με δύο λόγια για μια ομάδα που ξέρει να προσαρμόζεται και παράλληλα να εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις που της προκύπτουν, χωρίς να παίζει απαραίτητα κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Πράγμα που την καθιστά συνεπώς και επικίνδυνη, αν δεν της δοθεί η πρέπουσα προσοχή.

Πάντως, μετέβη στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον 24χρονο Κροάτη μέσο, Ντίνο Σκορούπ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες ημέρες από την Γκαμπέλα και τον 30χρονο Σλοβένο μέσο, Άλεξ Πίχλερ, καθώς είναι τραυματίας.

Οι πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κουλιεράκης, Εκόνγκ, Μπάμπα, Σβαμπ, Τσιγγάρας, Ντεσπόντοφ, Kωνσταντέλιας, Τάισον, Τόμας.

Μπάνια Λούκα (Μλάντεν Ζίζοβιτς): Σισκόφσκι, Κβρζιτς, Μάιερς, Καρολίνα, Ερέρα, Γκράχοβατς, Βράνιες, Χρέλια, Σάβιτς, Βούκοβιτς, Λούκιτς.

Διαιτητής: Ντάβιντ Σμάιτς (Σλοβενία).

Βοηθοί διαιτητή: Ντάβιντ Γκάμπροβετς, Τόμας Τσέρνε (Σλοβενία).

Τέταρτος διαιτητής: Ντέγιαν Μπάλαζιτς (Σλοβενία).

