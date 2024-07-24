Πλησιάζει σε Ποντένσε, μετρά αντίστροφα για Βέλντε ο Ολυμπιακός

Έτοιμος για διπλό «χτύπημα» παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Γουλβς αλλά και τη Λεχ Πόζναν για τις μεταγραφές του Ντανιέλ Ποντένσε και του Κρίστοφερ Βέλντε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει δείξει με τη στάση του πως δεν θέλει να παραμείνει στην αγγλική ομάδα, η οποία ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το τουρ, με τη δικαιολογία ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα.

Μάλιστα, στο Νησί εκτιμούν ότι μέχρι να έρθει ο Αύγουστος μπορεί να έχουν σημειωθεί οριστικές εξελίξεις και ο παίκτης να έρθει στην Ελλάδα και να ντυθεί ξανά στα ερυθρόλευκα.

Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να σημειωθεί και στο θέμα του Βέλντε, το οποίο να έχει φτάσει στα διαδικαστικά.

Εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία με τους Πολωνούς, τότε ο Νορβηγός ακραίος θα πάρει το αεροπλάνο και θα έρθει για την Αθήνα και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρχουν ευχάριστα για τον Ολυμπιακό.

Τέλος οι «ερυθρόλευκοι» είναι ξανά σε επαφή με την Μπράγκα για τον Αντρέ Όρτα, ο οποίος επίσης έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να τεθεί εκ νέου στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα έχει παίξει… μπάλα στις επαφές με ποδοσφαιριστές, για να τους πείσει για το πλάνο της επόμενης σεζόν.

