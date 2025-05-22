Η Τότεναμ ήθελε τον... Έλληνα της για να σπάσει την κατάρα! Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, κατάφερε μετά από 17 χρόνια να πανηγυρίσει ένα τρόπαιο και τι τρόπαιο! Σε έναν τρομερό τελικό στο «Σαν Μαμές» οι Λονδρέζοι με χρυσό σκόρερ τον Τζόνσον στο 43' νίκησαν 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για 3η φορά κατέκτησαν το Europa League παίρνοντας παράλληλα το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν!

Εκτός Ευρώπης μετά από 11 χρόνια η Γιουνάιτεντ που πάλεψε στην τελική ευθεία για την ισοφάριση, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε αυτή και πλέον κοιτάει την επόμενη σεζόν με τον Αμορίμ να καλείται να χτίσει ένα νέο σύνολο.

Απίθανες εικόνες στις κερκίδες με τους φίλους της Τότεναμ να ξεσπούν σε λυγμούς, τη στιγμή που εκείνοι της Γιουνάιτεντ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το φετινό... βαρέλι δεν έχει πάτο!

Απίθανο καρέ νικών από τα «σπιρούνια» κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους» καθώς τους νικούν για 4η φορά μέσα στη σεζόν!

Το ματς:

Αρκετά σκληρό, αλλά και δυναμικό ήταν και από τις δυο ομάδες το ξεκίνημα του τελικού, με τις στατικές φάσεις εκατέρωθεν να είναι πολλές.

Πιο ορεξάτη η Τότεναμ κυκλοφορούσε την μπάλα λιγότερο, αλλά με περισσότερη προσοχή. Η πρώτη υποψία ευκαιρίας ωστόσο ήρθε στο 5' και ήταν για τη Γιουνάιτεντ, με τον Χόιλουντ να τσιμπά την μπάλα από τον Βικάριο και να πασάρει στον Φερνάντες, αλλά το σουτ του Πορτογάλου, κόντραρε και η μπάλα απομακρύνθηκε.

Στο 9' ο Μαζράουι, με σωτήρια κεφαλιά πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα πριν ο Ρισάρλισον γίνει επικίνδυνος, ενώ στο 11' τα «σπιρούνια» έχασαν μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζόνσον από τα δεξιά μπήκε έκανε παράλληλο γύρισμα, ο Ονάνα έκοψε και στη συνέχεια το σουτ του Σαρ κόντραρε και έφυγε κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέβασαν την ένταση στο παιχνίδι τους και στο 16' ήρθε η πρώτη τους καλή στιγμή στο ματς, όταν από κόρνερ, η μπάλα ήρθε στην αντίπαλη περιοχή, με τον Μαγκουάιρ να στρώνει στον Ντιαλό, αυτός τρομερή προσποίηση και σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Τα σουτ των Φερνάντες και Ντιαλό δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα την, καλά στημένη, Τότεναμ, η οποία με τη σειρά της είχε τη δική της στιγμή που ήταν και η πιο σημαντική για το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπετανκούρ έκλεψε την μπάλα και πήρε τα μέτρα στο γήπεδο, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Σαρ, αυτός έκανε τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, εκεί όπου ο Τζόνσον με άτσαλη προβολή και τη βοήθεια του Σο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 που ήταν και το σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Καμία αλλαγή από Αμορίμ και Ποστέκογλου στην ανάπαυλα με την Τότεναμ από τη μια να θέλει να διαφυλάξει το υπέρ της 1-0 και τη Γιουνάιτεντ σαφώς αγχωμένη να παίζει επιπόλαια και να μην παίρνει λύσεις ούτε από τον Μπρούνο Φερνάντες, ούτε και από τον κάκιστο Μάουντ.

Η πρώτη στιγμή των κόκκινων στο δεύτερο μέρος ήρθε μετά από στατική φάση.Από φάουλ του Φερνάντες ο Γιορό πήγε για προβολή, ο Βικάριο έδιωξε σε πρώτο χρόνο και ο Σολάνκι απομάκρυνε σε δεύτερο.

Πέντε λεπτά αργότερα και οι δυο ομάδες δημιούργησαν καλές συνθήκες για γκολ με τον Ντιαλό από τη μια να τη σπαταλά για τη Γιουνάιτεντ, με μια αχρείαστη ντρίμπλα, ενώ ο Σολάνκι στην απέναντι πλευρά έχασε το κοντρόλ, ενώ ήταν «φάτσα» με τον Ονάνα.

Οι δυο προπονητές φρέσκαραν τις ομάδες τους και η Γιουνάιτεντ άρχισε να κυνηγά περισσότερο ορθολογικά την ισοφάριση. Στο 68' ήρθε τεράστια στιγμή για την ομάδα του Αμορίμ. Από φάουλ η μπάλα ήρθε στην περιοχή, ο Βικάριο έκανε κακό υπολογισμό, ο Χόιλουντ έπιασε την κεφαλιά και ο Φαν ντε Βεν, με ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ εναέριο, απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, διατηρώντας το 1-0.

Ο Αμορίμ έκανε την ομάδα του πιο επιθετική και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Γιουνάιτεντ να χάσει δυο καλές ευκαιρίες. Αρχικά στο 72' ο Φερνάντες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Βικάριο, ενώ ο Ιταλός στη συνέχεια απέκρουσε εντυπωσιακά δυνατό πλασέ του Γκαρνάτσο.

H τελική ευθεία του ματς βρήκε τη Γιουνάιτεντ να έχει «κατασκηνώσει» στην περιοχή της Τότεναμ και να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 90'+7' με τον Σο να κάνει κεφαλιά αφύλαχτος και τον Βικάριο να κάνει την επέμβαση του ματς. Μάλιστα οι «κόκκινοι διάβολοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε ανατροπή του Κασεμίρο, με τον Τσβάιερ να λέει «όχι» και το ματς να ολοκληρώνεται με τους Λονδρέζους να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

MVP: Το «τείχος» από την Ιταλία, Γκουλιέλμο Βικάριο, παίρνει... σπίτι του τον τίτλο του MVP! O 28χρονος πορτιέρε, κατέβασε «ρολά» στις πιο επικίνδυνες στιγμές για την άμυνα της Τότεναμ, αποκρούοντας ένα τρομερό πλασέ του Γκαρνάτσο στο 73' και βγάζοντας την κεφαλιά του Σο στο 90'+7'!

Οι ενδεκάδες του τελικού:

Tότεναμ (Αγγελος Ποστέκογλου): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Ουντότζι (90΄ Σπενς), Σαρ (90΄ Γκρέι), Μπισούμα, Τζόνσον (78΄ Ντάνσο), Σολάνκε, Ρισάρλισον (67΄ Σον)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Ονάνα, Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο, Μαζράουϊ (85΄ Νταλότ), Κασεμίρο, Φερνάντες, Ντόργκου (90΄ Μέινου), Ντιαλό (71΄ Γκαρνάτσο), Μάουντ, Χόιλουντ (71΄ Ζίρκζε)

