Απίστευτη ατυχία για τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Πολύ άτυχη βραδιά για τέσσσερις ελληνικές ομάδες στην υδατοσφαίριση και στη χειροσφαίριση.

Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε ένα βήμα πριν από τον τελικό Conference Cup γυναικών με την ήττα από την ισπανική Σαντ Φελίου με 14-12.

Οι «κυανέρυθρες» έφτασαν σε απόσταση αναπνοής, έκαναν τις Ισπανίδες να τρομάξουν, αλλά τελικά ηττήθηκαν 12-14 κι έτσι η Σαντ Φελίου θα είναι εκείνη που την Κυριακή θα διεκδικήσει το τρόπαιο του τουρνουά.

Ακόμη πιο άτυχος αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ ένα βήμα πριν από τα προημιτελικά του European Cup χάντμπολ γυναικών. Ο «δικέφαλος» νίκησε 34-29 την Μπούρσα στη Θεσσαλονίκη στον δεύτερο αγώνα των «16» της διοργάνωσης, δεχόμενος γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και με αυτό έμεινε εκτός συνέχειας.

Ο Εθνικός Πειραιώς αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Euro Cup πόλο Γυναικών, καθώς η Τριέστε επικράτησε με 10-8 και σε συνδυασμό με το 9-8 του πρώτου ματς η ιταλική ομάδα πέρασε πανηγυρικά στους «4» με δύο νίκες. Τα κορίτσια του Εθνικού είχαν στο πρώτο οκτάλεπτο σκορ πρόκρισης (3-1), αλλά δεν άντεξαν ως το τέλος.

Στους άνδρες, άδοξο ήταν το φινάλε στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, επίσης στο πόλο! Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη κοίταξε ξανά στα μάτια τη Γιαντράν στη ρεβάνς του Σπλιτ, όμως το τελικό 19-19 την άφησε εκτός των ημιτελικών του Euro Cup, σε συνδυασμό με την ήττα 11-10 στο Σεράφειο.

Ήταν μια πραγματική... αυτοχειρία για τους «πράσινους», οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι με προβάδισμα τριών τερμάτων (0-3), είχαν το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έδειχναν ικανοί για την ανατροπή και την πρόκριση, αλλά τελικά αποκλείστηκαν στο γκολ.





