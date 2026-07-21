Με 193 ομάδες και 270 αγώνες το Stoiximan AegeanBall Festival κατέρριψε όλα τα ρεκόρ στη Σύρο

Η Σύρος φιλοξένησε για 8η χρονιά το FIBA 3X3 Stoiximan AegeanBall Festival, με τη διοργάνωση του 2026 να ολοκληρώνεται έπειτα από τρεις ημέρες γεμάτες αγωνιστική δράση, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η ιστορική Πλατεία Μιαούλη μετατράπηκε ξανά σε ένα ανοιχτό γήπεδο 3x3, πιστοποιημένο από τη FIBA, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καθώς και χιλιάδες φίλους του μπάσκετ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Πρίντεζης βρέθηκε και φέτος στον ρόλο του οικοδεσπότη, υποδεχόμενος συμμετέχοντες και επισκέπτες στη μεγαλύτερη διοργάνωση 3x3 της χώρας.

Το φεστιβάλ αποτέλεσε για άλλη μία χρονιά έναν δυναμικό πυρήνα αθλητισμού, διασκέδασης και έμπνευσης, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές στιγμές και συμβάλλοντας στην προώθηση της αξίας του αθλητισμού και της συμμετοχής. Το μπάσκετ επέστρεψε στις γειτονιές, στα ανοιχτά γήπεδα και στις μπασκέτες των παιδικών χρόνων, εκεί όπου η αγάπη για το παιχνίδι γεννιέται. Παράλληλες δράσεις και εκπλήξεις πλαισίωσαν τους αγώνες, ενισχύοντας την εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, θυμίζοντας σε όλους τη μαγεία του να παίζεις έξω, με πάθος, αυθορμητισμό και χαμόγελο.

Έσπασε όλα τα ρεκόρ η διοργάνωση

Η εμβληματική Πλατεία Μιαούλη μεταμορφώθηκε ξανά στο κέντρο του ελληνικού 3X3, φιλοξενώντας το μεγαλύτερο μπασκετικό event της χρονιάς. Με συνεχή ροή αγώνων στα 4 ανοιχτά γήπεδα, το Stoiximan AegeanBall Festival σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με 730 αθλητές και αθλήτριες και 193 ομάδες να παίρνουν μέρος, αριθμοί που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο για αντίστοιχη διοργάνωση στην Ελλάδα. Μέσα σε 3 ημέρες διεξήχθησαν 270 αγώνες, σε διαφορετικές κατηγορίες, από τις παιδικές κατηγορίες (όπως η U11 Βικέλας) έως κατηγορίες ενηλίκων και Veterans 35+, προσφέροντας ασταμάτητο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις σε μικρούς και μεγάλους. Καθημερινά, περισσότεροι από 2.500 θεατές κατέκλυζαν την πλατεία, ενώ επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, ηλικίας από 8 έως 48 ετών, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό γεμίζοντας τη Σύρο με μπασκετική ενέργεια. Πέρα από την Ελλάδα, οι συμμετοχές προήλθαν από 5 ακόμη χώρες Αμερική, Αγγλία, Λίβανο Αλβανία και Κύπρο επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Παράλληλα, εκατοντάδες παιδιά ήρθαν σε επαφή με το άθλημα μέσα σε ένα γιορτινό και οικογενειακό κλίμα, που προωθεί τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η διοργάνωση διατήρησε και φέτος την κατηγορία U11 Βικέλας, αποδίδοντας φόρο τιμής στον Συριανό λογοτέχνη Δημήτριο Βικέλα, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896, φέρνοντας τα μικρά παιδιά πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού και της παιδείας, μέσα από πρότυπα που εμπνέουν.

Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης.

200 χρόνια Ερμούπολης και η ιστορική Πλατεία Μιαούλη

Η φετινή διοργάνωση απέκτησε ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς συνδέθηκε με τις εορταστικές δράσεις για τα 200 χρόνια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Η Ερμούπολη, η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» και πρώτο λιμάνι του νεοσύστατου ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα, γιόρτασε δύο αιώνες ιστορίας, πολιτισμού και ακμής και το Stoiximan AegeanBall Festival στάθηκε υπερήφανο κομμάτι αυτής της επετείου.

Καρδιά της γιορτής ήταν η Πλατεία Μιαούλη, ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά σύνολα της Ελλάδας, με φόντο το επιβλητικό Δημαρχείο της Ερμούπολης, έργο του Ερνέστου Τσίλλερ. Στο μαρμάρινο αυτό σκηνικό, που αποπνέει την αρχοντιά και την ιστορία του τόπου, στήθηκαν τα γήπεδα προδιαγραφών FIBA, μετατρέποντας έναν εμβληματικό χώρο της πόλης σε παγκόσμιο μπασκετικό προορισμό.

Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση στις παράλληλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις της διοργάνωσης, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά πάνω από 100 άτομα κάθε ηλικίας. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου η διοργάνωση ξεκίνησε με το Τζάμπολ Αγάπης, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που ανέδειξαν το μπάσκετ ως μέσο συνεργασίας και αποδοχής.

Ακολούθησε το Basketball Clinic με τον θρύλο της EuroLeague και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas και την πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίστηκε στο WNBA Αναστασία Κωστάκη, όπου νεαροί αθλητές των τοπικών συλλόγων Άρη Σύρου και ΑΟ Ερμούπολης είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν, να λάβουν πολύτιμες συμβουλές και να εμπνευστούν από δύο προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι δράσεις της ημέρας ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση του Walking Basketball 60+. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από την COMM’ON σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), εφαρμόστηκε πιλοτικά στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας και παρουσιάστηκε στο κοινό σε συνεργασία με το πρόγραμμα IROES της Stoiximan.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια εναλλακτική μορφή άθλησης που προάγει την ενεργό γήρανση, την ασφαλή σωματική δραστηριότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Περισσότεροι από 20 συνάνθρωποί μας μπήκαν στο γήπεδο και, ως πραγματικοί «60+ IROES», απέδειξαν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει ηλικιακούς περιορισμούς, αλλά αποτελεί μέσο ευεξίας και συμμετοχής για όλους.

Το Μπάσκετ ενώνει, η Σύρος ενώνει

Στο φετινό Stoiximan AegeanBall Festival, κορυφαίες ομάδες «ανέβασαν τη θερμοκρασία» του μπασκετικού θεάματος, με ρόστερ που περιελάμβαναν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού και ελληνικού μπάσκετ. Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι: Γιώργος Πρίντεζης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ιωάννης Μπουρούσης, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Κώστας Τσαρτσαρής, Ιωάννης Παπαπέτρου, Nemanja Nedović, Moses Wright, Joe Arlauckas, Ben Bentil, Βλάντο Γιάνκοβιτς, Βαγγέλης Μάντζαρης, Νίκος Γκίκας, Brent Petway, Δημήτρης Μαυροειδής, Breen Tyree, Βασίλης Καββαδάς, Γιώργος Μπόγρης και Ιωάννης Αγραβάνης.

Η γυναικεία παρουσία ήταν και φέτος δυναμική, με κορυφαίες αθλήτριες να συμμετέχουν και να αποδεικνύουν πως το άθλημα δεν έχει φύλο. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: Αναστασία Κωστάκη, Άρτεμις Σπανού, Ελεάννα Χριστινάκη, Έλενα Μποσγανά, Ivana Raca, Ιωάννα Κριμίλη, Ivana Jakubcova, Γεωργία Βελούδου και Χρύσα Κιλαζίδου.

Αγαπημένα πρόσωπα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων

Το Stoiximan AegeanBall Festival στη Σύρο υποδέχτηκε και φέτος λαμπερά και αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση, μεταφέροντας στο κοινό παλμό, θετική ενέργεια και γνήσια αγάπη για τον αθλητισμό. Την παρουσίαση των VIP 4on4 αγώνων ανέλαβε η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου με τον Mike Φουντεδάκη.

Αντίστοιχα, την παρουσίαση της VIP League 3X3 ανέλαβε ο χαρισματικός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Φάνης Λαμπρόπουλος.

Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV

Τα παιχνίδια του VIP 4on4 που διεξήχθη το Σάββατο και της VIP 3x3 League την Κυριακή είχαν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV, ενώ το σήμα μεταδόθηκε και σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, προσφέροντας σε εκατομμύρια τηλεθεατές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ένταση και τον παλμό των συναρπαστικών αναμετρήσεων.

Στο VIP 4on4 τηλεοπτικό του Σαββάτου συμμετείχαν οι ομάδες: STOIXIMAN Dragons, SENECA Fighters, TRIDENT Vibers, BLUE STAR Sharks, MISKO Mavericks και JBL Jaguars.

Αντίστοιχα στο VIP 3x3 League τηλεοπτικό της Κυριακής έλαβαν μέρος οι: STOIXIMAN Knights, TRIDENT Vibers, SENECA Ninjas, ADIDAS Aces, ΖΑΓΟΡΙ Sparks και ZEEKR Wizards.

Οι μεγάλες νίκες στους VIP αγώνες

Στο VIP 4on4 του Stoiximan AegeanBall Festival 2026, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Trident Vibers των Μπουρούση, Μάντζαρη, Ράτζα, Κωστάκη, Παπαλουκά Κ., Χαλκιά και Παπακανέλλου. Στη VIP 3x3 League, την κούπα σήκωσε η ομάδα Stoiximan Knights των Arlauckas, Παπαπέτρου, Καββαδά, Tyree, Μποσγανά και Κιλαζίδου που επικράτησε σε έναν συγκλονιστικό τελικό με 14-13.

Πλούσιοι διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν θεαματικοί διαγωνισμοί που ανέδειξαν το ταλέντο, την ακρίβεια και τη φαντασία των συμμετεχόντων. Το Σάββατο, στο ΖΑΓΟΡΙ Shoot All Around νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Κωστάκη με 9 εύστοχα σουτ, ενώ στο adidas 3 Point Contest ξεχώρισε η Ιωάννα Κριμίλη με 6 εύστοχα σουτ. Στο Snappi Hangman τη νίκη πήρε ο Μπάμπης Κωστούλας, στον τελικό απέναντι στον Γιάννη Αγραβάνη. Στο ZEEKR Knock Out επικράτησε ο Δημήτρης Μαυροειδής, ενώ στο KOIS Long Shoot νικητής ήταν ο Brent Petway, μετά από εντυπωσιακό show με το μικρόφωνο. Τέλος, στο Stoiximan Shooting Stars ξεχώρισε ο Βαγγέλης Μάντζαρης με 18 πόντους.

Την Κυριακή, στο COSMOTE TV Slalom & Shoot νικητής αναδείχθηκε ο Breein Tyree. Στο BLUE STAR Free Throw Contest νικητής ήταν ο Κώστας Τσαρτσαρής με 8 εύστοχες βολές στον τελικό, απέναντι στους Joe Arlauckas και Φραγκίσκο Αλβέρτη, που ισοβάθμησαν στις 5 βολές στην πρώτη φάση. Στο Stoiximan Shooting Stars ξεχώρισε ο Νίκος Γκίκας με 10 πόντους, ενώ στο SENECA 3 Point Contest επικράτησε ο Ben Bentil με 6 εύστοχα σουτ. Στο TRIDENT Skill Challenge κορυφαίος ήταν και πάλι ο Breein Tyree, με 10 βαθμούς σε 27 δευτερόλεπτα. Τέλος, στο JBL Shoot All Around νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Καββαδάς με 6 πόντους. Οι νικητές κέρδισαν πλούσια δώρα από τις χορηγούς εταιρείες των διαγωνισμών.

Η μεγαλύτερη Fun Zone στην ιστορία της διοργάνωσης

Η εμπειρία του Stoiximan AegeanBall Festival 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Για πρώτη φορά, η διοργάνωση παρουσίασε την πιο πλούσια και διαδραστική Fun Zone που έχει φιλοξενήσει ποτέ, προσφέροντας καθημερινά ψυχαγωγικές δράσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους στην Πλατεία Μιαούλη στα περίπτερα των Stoiximan, Seneca, Trident, adidas, JBL, Zeekr, Misko, La Roche Posay και Snappi.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή Fun Zone είχε το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της διοργάνωσης σε συνεργασία με την adidas, όπου οι επισκέπτες είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να προμηθευτούν το νέο και επίσημο merchandise του Stoiximan AegeanBall Festival. Μέσα από μια αποκλειστική συλλογή προϊόντων της διοργάνωσης, το κοινό απόκτησε συλλεκτικά και limited-edition είδη, σχεδιασμένα ειδικά για τη φετινή διοργάνωση.

Εντυπωσιακό show με drones στη μεγάλη λήξη

Το φετινό Stoiximan AegeanBall Festival έκλεισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: ένα μαγευτικό show με drones φώτισε τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Μιαούλη και το Δημαρχείο της Ερμούπολης, χαρίζοντας στο πλήθος μια αξέχαστη εικόνα. Δεκάδες φωτεινά drones σχημάτισαν στον νυχτερινό ουρανό σύμβολα της διοργάνωσης και του νησιού, σε ένα θέαμα που καταχειροκροτήθηκε και σφράγισε με τον πιο λαμπερό τρόπο τη μεγάλη γιορτή του 3Χ3.

Η κοινωνική προσφορά της Stoiximan

Η Stoiximan, διαχρονικός υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας τη δυναμική του αθλητισμού ως μέσο προσφοράς και θετικής αλλαγής στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή της δράση επικεντρώνεται στη στήριξη της τρίτης ηλικίας και της τοπικής κοινωνίας της Σύρου. Συγκεκριμένα, η Stoiximan ανέλαβε τη χρηματοδότηση για την πλήρη ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό δύο μονόκλινων δωματίων στο Γηροκομείο «Άγιος Παντελεήμων» της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως.

Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης υψηλών προδιαγραφών. Με αυτή την ενέργεια, η Stoiximan ενισχύει για ακόμα μια φορά τις δομές του νησιού, προσφέροντας στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους την καθημερινή φροντίδα και την αξιοπρέπεια που τους αξίζει.

Ένα φεστιβάλ που άφησε κοινωνικό αποτύπωμα στη Σύρο

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2026 δεν αποτέλεσε μόνο ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, αλλά ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον σημαντικό κοινωνικό του ρόλο για το νησί της Σύρου. Η διοργάνωση ενίσχυσε έμπρακτα τον αθλητικό τουρισμό, συμβάλλοντας στην πληρότητα των καταλυμάτων και δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τη φιλοξενία της Σύρου, μέσα από το πρίσμα ενός σύγχρονου αθλητικού θεσμού. Για 8η χρονιά, το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη απέδειξε πως ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός κοινωνικής προσφοράς, επιστρέφοντας ξανά στις πλατείες και στα γήπεδα της γειτονιάς.

Χορηγοί και συνεργάτες

Η διοργάνωση του 8ου Stoiximan AegeanBall Festival δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και συνεργατών:

Ονομαστικός Χορηγός: STOIXIMAN

Μεγάλοι Χορηγοί: SENECA, TRIDENT

Official Broadcaster: COSMOTE TV

Χορηγοί: ADIDAS, BLUE STAR FERRIES, JBL, ΖΑΓΟΡΙ

Υποστηρικτές: LA ROCHE POSAY, MISKO, SNAPPI, TRACE ‘n CHASE, VARVARESOS, ZEEKR, ISLAND PACKAGING, WINDOOR

Συνεργάτες: HUMAN TECAR, LEDit, PMS SECURITY, RIVIERA YACHTING, SPALDING, TESLA, TRIPO.GR, TUSKS DIGITAL MEDIA, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τοπικοί Συνεργάτες: CTB RENTALS, DR. DRAKOTOS, EAT IT, GAVIOTIS TRAVEL, GOLDEN ODYSSEY, KOIS OPTICS, LIAKO, ONO, ORA BARESTO, SAINT, SYROS CONCEPT, THEO TRANS CARGO SERVICES, ΑΡΜΕΝΑΚΙ, ΓΝΗΣΙΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ, ΛΑΔΙ & ΘΥΜΑΡΙ, ΠΑΓΙΔΑΣ, ΠΙΤΟΓΥΡΟΣ, ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας: EUROHOOPS, SPORT24

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΙ, COSMOTE TV, ΣΠΟΡ FM, ALL STAR BASKET, ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, ATHLETIKO, CAPITAL, CITYKIDSGUIDE, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, THETOC, TORNOSNEWS

Τοπικοί Χορηγοί Επικοινωνίας: SYROSTV1, ΑΙΓΑΙΟ TV, VOLCANO TV, AEGEAN VOICE, FM1, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, SANTORINI FM, AIGAIONEWS, CYCLADES24, CYCLADESLIVE, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ, LA FAMIGLIA, NAXOSPRESS, NAXOSTIMES, NEA SANTORINIS, ONE-NEWS, PARIANOSTYPOS, SANTORINISPORT, SPORTCYCLADES, SYROS, SYROSPRESS, SYROSTODAY



Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival ήταν η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.



Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας», της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων και του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, καθώς και υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.



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Πηγή: skai.gr

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