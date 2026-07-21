Τις δραματικές στιγμές που έζησαν το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης κατά την επίθεση 60χρονου ημεδαπού με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.



«Ήμασταν στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα, να ανοίξουν οι πόρτες. Και εκεί ακούσαμε φωνές, και οι άνθρωποι σκορπίστηκαν παντού. Και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινόταν, και είδαμε τον έναν άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη, και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά-σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθαμε κοντά. Και συνεχίσαμε στον δρόμο μας. Είδαμε τη γυναίκα, ήταν χτυπημένη στην πλάτη την είχε χτυπήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά ομογενής από την Αυστραλία.



Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ομογενή, που ήταν με την κόρη της στο σημείο, ανέλαβαν δράση η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς, μέχρι να γίνει σαφές το τι είχε συμβεί. Αρκετοί έδωσαν καταθέσεις.



«Ήταν δικός μας (σ.σ Έλληνας). Πήγε με μαχαίρι πάνω και τους χτύπησε, από ό,τι μου είπαν κάποιοι άλλοι. Τους είχαν μέσα στο ασθενοφόρο… Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι είναι καλά. Ήταν τουρίστες… Ίσα-ίσα που πέρασα και τους είδα που είχε έρθει η αστυνομία και τον πιάσανε μετά. Δεν ήξερες από πού να φυλαχτείς» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ένας άλλος μάρτυρας, ο οποίος διευκρίνισε ότι παρότι περνάει από την περιοχή δεν είχε δει ποτέ τον 60χρονο.



Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τραυματίες τουρίστες -Ο άνδρας πιο σοβαρά- διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ ο 60χρονος δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 60χρονος είχε συλληφθεί ξανά το 2019 στο Σύνταγμα κρατώντας μαχαίρι και στην Κυψέλη για εξύβριση.

Πηγή: skai.gr

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